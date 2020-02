In 50-Cent-Schritten bis zum Zuschlag

Der Geschenketisch für die Wohltätigkeitsauktion zu Gunsten des Vereins „Keiner geht verloren“ war am Samstagnachmittag gut gefüllt. Aber ein paar mehr Bieter, die den Weg ins Autohaus Teufel hätten finden sollen, wären nach Ansicht von Veranstalterin Susanne Block schon schön gewesen. Aber trotzdem: Die 20, die da waren, hatten Spaß und ließen auch den einen oder anderen Euro dort.

„Wir hatten einen super Rücklauf“, zeigte sich Susanne Block zufrieden mit der Anzahl der Geschenke, die nicht gebraucht wurden und deshalb unter den Hammer kamen. Obendrauf kamen ein paar Gutscheinspenden von Ahlener Unternehmen. 70 Geschenke wurden versteigert, weitere 40 bis 50 gingen nach dem letzten Hammerschlag in den offenen Verkauf.

Vater Heiko Lange ersteigerte, Sohn Luca durfte sich freuen. Zukünftig kann der Junior mit einem Matchboxauto und eine Transformerfigur spielen. Foto: Ralf Steinhorst

„Vor dem Hammer brauchen Sie keine Angst zu haben, Sie bekommen keins übergebraten“, begrüßte Susanne Block die Gäste. Berni Recker von „Keiner geht verloren zeigte auf, wie das Auktionsgeld verwendet wird. Danach war es an Guido Heinrich, geübter SotheBüz-Auktionator, den Bietern das Geld aus den Taschen zu ziehen. Dies gelang mit Humor. Gestartet wurde bei einem Euro, dann ging es in 50-Cent-Schritten weiter. Warum nicht gleich eine Proberunde mit einem Matchboxauto durchlaufen lassen? Man war ja schließlich in einem Autohaus. Die brachten die ersten 3,50 Euro von Heiko Lange, der seinem vierjährigen Sohn Luca das Auto gleich in die Hand drückte. Nur wenig später lief die Auktion einer „Transformers“-Figur genauso ab, was Luca mit einem „Toll, das ist riesig“ verzückt kommentierte.

Ein Schoko-Fondue kann man bis Aschermittwoch durchaus noch gut nutzen. Fand zumindest Auktionator Guido Heinrich. Bieterin Sabrina Becker, die mit vier Euro dabei war, handelte entsprechend: „Heute abend steht nicht viel an, wir werden das zu zweit nutzen. Schokolade und Obst sind da.“ Na, dann guten Appetit. Eine überdimensionale Lese-Sanduhr mit 30 Minuten Durchlaufzeit fand für drei Euro mit Rita Hornung eine Abnehmerin: „Die kommt in mein Lesezimmer mit ganz vielen Büchern.“

Die Auktion erbrachte 405 Euro, die Susanne Block auf 1000 Euro aufstockte. Berni Recker vom Verein „Keiner geht verloren“ bedankte sich für die Wohltätigkeitsaktion. Foto: Ralf Steinhorst

Ein Picasso-Druck mit Blumenmotiv fand allerdings trotz des Arguments, es zum nächsten Valentinstag als Blumengeschenk der anderen Art nutzen zu können, keinen Abnehmer. Dafür aber das Überraschungsgeschenk, eingewickelt in buntes Papier. „Es war der Reiz der Überraschung“, packte Patrick Bockting seinen Neuerwerb sofort aus, der sich als Comedy-Collection „Gildeclowns“ erwies.

Eine erfreuliche Nachricht gab es am Ende für Berni Recker und „Keiner geht verloren“: Die Auktion erbrachte 405 Euro, die Susanne Block auf 1000 Euro aufstockte.