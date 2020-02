Zünftige Party ohne Handy-Dauernutzung

Wieder einmal stand die Stadthalle am Sonntag ganz im Zeichen der närrischen Tage – mit dem Seniorenkarneval. Bis auf den letzten Platz war alles gefüllt mit bunt kostümierten Narren älteren Semesters. „Hier kann man mal wieder sehen, wie wichtig der Karneval in Ahlen ist, denn alle Generationen haben Spaß daran“, freute sich BAS-Boss Andreas Lerlei.

Seniorenkarneval der Stadt Ahlen 2020 1/26 Die Stimmung war super am Sonntag beim Seniorenkarneval. Foto: Marc Kreisel

Auf der Bühne war alles zu sehen, was die fünfte Jahreszeit an Darbietungen bereithält. Natürlich erwiesen auch die Tollitäten den Senioren die Ehre. Zunächst begeisterte das Kinderprinzenpaar Michel I. und Nika I. mit seiner Kükengarde und dem Kinderprinzenlied. Aber auch Stadtprinz Heinzpeter I. ließ sich nicht lumpen und schickte seine Garde auf die Bühne. Tanzmariechen Joline wurde von den gut gelaunten Karnevalisten ordentlich gefeiert. Es folgte eine wahre Salve an Prinzenliedern, die von den „Happy Trumpets“ musikalisch begleitet wurde.

Andreas Lerlei bedankte sich im Namen aller Anwesenden für den gelungenen Auftritt bei den Tollitäten der Narhalla Ahlensis. Zum Ende der Veranstaltung traten Ralf und Nadine auf und versetzten den Saal in eine schunkelnde Masse Narren, die genau wissen, wie das mit dem zünftigen Feiern ohne Handy in der Hand funktioniert.