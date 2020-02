Spritziges „Großkönigreich“

Der Abschied des scheidenden Kinderprinzenpaares Nick I. (Fährenkemper) und Pauline I. (Siebert), die noch mal beteuerten, dass ihnen die vergangene Session Spaß bereitet hatte, kurz und bündig aus: „War machen dann mal die Bühne frei.“ Und zwar für Robin I. (Averhage) und Marina I. (Wiethaup), die am Sonntagnachmittag unter Jubelstürmen empfangen wurden.

„Der liebe Gott hat dem Großkönigreich Vorhelm einen jungen, frischen, extrem sprintstarken Prinzen geschenkt“, zeigte sich Co-Sitzungspräsident Andreas Kaldewei, der beim Kinderkarneval im Hof Münsterland von Tom Kocker unterstützt wurde, hocherfreut. Robin I. (Averhage) ist zwölf Jahre alt, besucht die Fritz-Winter-Gesamtschule und spielt seit seinem vierten Lebensjahr Fußball – natürlich bei der TuS Westfalia Vorhelm. Seit dem vergangenen Jahr gehört er auch dem Kinderelferrat an.

Das elfjährige Kindertanzmariechen Marina I. (Wiethaup) geht auf die Realschule St. Martin in Sendenhorst, spielt bei der TuS Westfalia ebenfalls mit einem Ball, allerdings im Tennis. Bei den „Klein-Kölnern“ begann ihre Tanzkarriere bei den „Peppinis“; heute ist sie bei den „Hellbachsternen“ angekommen.

Die neuen Kindertollitäten kennen sich sehr gut, hatten sie in der Grundschule doch den gleichen Schulweg. Da hat sich womöglich schon angebahnt, dass sie der närrische Virus einmal auf diese Weise vereinen würde. Mit Elan wollen beide ihre Session angehen. „Wir Kleinen sind nun an der Macht, wir feiern bis tief in die Nacht“, ließ Marina I. schon mal durchblicken, was den Vorhelmern bevorsteht. „Gut soll es Euch mit uns gehen“, versprach derweil Robin I. seinem Nachwuchsnarrenvolk. Mit ihrem Duett unterlegte er mit seinem Prinzenmariechen singend die Feierlaune: „Ein Hoch auf das, was vor uns liegt!“

Die Kindersitzung im „Großkönigreich Vorhelm“ zeigte dann, was abgeht, wenn die Kinder an die Macht kommen: Es wird gefeiert, was das Zeug hält. Vor allem aber wurde viel getanzt. Die „Mininixen“ enterten gleich zweimal die Bühne – mit ihrem Gardetanz und später als vitale Skelette zum Monstertanz. Zweimal durften auch die „Hellbachsterne“ ran. Nach ihrem Gardetanz ging es in den Wald zu Robin Hood und seinen Gefolgsleuten.

Kinderkarneval der KG „Klein-Köln“ 2020 1/32 Kinderkarneval der KG Klein-Köln 2020 Foto: Ralf Steinhorst

„Klatsch klatsch, stampf stampf“ – kunterbunt kamen wieder die „Peppinis“ daher, die jüngste Tanzgruppe der „Klein-Kölner“. Klar, dass sie wie alle anderen Tänzer an dem Nachmittag in der Kategorie der Showtänze eine Zugabe bringen mussten. Dunkel wurde es beim Auftritt des Kinderelferrats auf der Bühne. Musste es auch, sonst wären die bunt leuchtenden Schuhsohlen auch gar nicht zur Geltung gekommen. Ententanz zum Mitmachen? Kein Problem. Die Sitzungspräsidenten André Kaldewei und Tom Kocker brachten den Saal erfolgreich in Bewegung. Die „Wonneproppen“ der „Schwarz-Gelben Funken“ rundeten das Tanzprogramm genauso ab wie die „Kükengarde“.

Mit grandioser Stimme fragte Nele Heuser singend „Willst du einen Schneemann bauen?“, ehe ihr Duett mit Benjamin Jäger eine Wiederholung fand. Das hatte schon am Vorabend mit Unterstützung der „Kapelle Arnemann“ bei der Gala-Prunksitzung der „Klein-Kölner“ begeistert. Natürlich durfte auch das Kinderprinzenpaar der Stadt Ahlen, Michel I. (Rings) und Nika I. (Friedrich) nicht fehlen. So erlebte das Großkönigreich dann auch ein rauschendes Adeligenfest.