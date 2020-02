Gemeinsam für die Rechte der Frauen

Ein deutliches Zeichen gegen Gewalt haben am Freitagnachmittag auf dem Marktplatz mehr als 150 Bürgerinnen und Bürger gesetzt. Sie haben an der Aktion „One Billion Rising“ teilgenommen, bei der eine Milliarde Menschen für eine Milliarde Frauen an 180 Orten auf der ganzen Welt tanzt. Bereits zum sechsten Mal hatte Sabine Giesecke-Helweg dazu aufgerufen und im Vorfeld eine Choreographie erarbeitet.

Persönliche Erfahrung

Betroffenheit löste sie aus, als sie von ihren ganz persönlichen Gewalterfahrungen, körperlichen und psychischen, berichtete, die sie bis heute traumatisiert hätten. „Ich weiß, was das mit Menschen macht“, sagte sie sichtlich bewegt. Nadine Köttendorf dankte der Organisatorin für ihren Mut, öffentlich über das eigene Schicksal zu sprechen. Neben einem engagierten Eintreten für die Menschenrechte forderte die VHS-Leiterin dies auch für die sexuelle Selbstbestimmung, gleiche Löhne für gleiche Arbeit und eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. „Gewalt ist ein Verbrechen“, machte sie deutlich. Erfreulicherweise sei das Problembewusstsein gestiegen: Seit 1997 gelte die Vergewaltigung in der Ehe als strafbar. Dass dennoch jährlich mehr als 40 000 Frauen Zuflucht in Frauenhäusern suchten, sei ein Skandal.

Vier Schüler des St.-Vinzenz-Berufskollegs kritisierten, dass insbesondere Menschen mit Behinderungen sexueller Gewalt und Übergriffen ausgesetzt seien und sich aufgrund eines eingeschränkten Sicherheitsgefühls im öffentlichen Raum oft nicht auf die Straße trauten.

Blick über den Tellerrand

Adelgunde Tacken, Sprecherin der Ortsgruppe Ahlen von „Amnesty International“, blickte über den Tellerrand nach Ägypten und in den Sudan und schilderte die Schicksale zweier Frauen. An einem Info-Tisch hatte sie Unterschriftenlisten ausgelegt, mit denen die Regierungen zur Freilassung aufgefordert werden. VHS-Mitarbeiterin Christine Klang dankte Sabine Giesecke-Helweg als Botschafterin der Aktion, ihrem Organisationsteam und den vielen Kooperationspartnern.

Nach den kurzen Ansprachen tanzten die Teilnehmer die Choreographie zu „One Billion Rising“ und schlossen eine Polonaise über den Marktplatz an. Die überwiegend mit roten Oberteilen bekleideten Tänzerinnen und Tänzer boten ein imposantes Bild und hatten mit ihrer Teilnehmerzahl die vergangenen Jahre getoppt und im Vergleich zum Vorjahr sogar verdoppelt.