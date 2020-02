Den Schaden, der beim Brand des Blockheizkraftwerks am 7. Februar im Ahlener Freibad entstand, beziffert Stadtwerke-Chef Hans Jürgen Tröger vorsichtig mit rund 200 000 Euro. Der Geschäftsführer zeigt sich am Dienstag im Redaktionsgespräch zuversichtlich, mit neuer Technik in die Saison starten zu können. Sollte es Verzögerungen geben, sei aber auch das kein Problem.