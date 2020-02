Ehrungen ohne Ende gab es beim Treffen der Ex-Tollitäten am Mittwochabend im Prinzensaal des Rathauses. Es war das erste Treffen ohne die „Freuden­thal Parodis“, doch Manfred Sewing und Hans Duwentester waren auf Einladung von Bürgermeister Dr. Alexander Berger wieder dabei. Sie bekamen „ewige“ Vip-Karten für die Ex-Prinzentreffen. Nach 48 Jahren im Karneval waren sie 2019 in den „närrischen Ruhestand“ gegangen, wie sie in Erinnerung riefen.

Winfried Brüggemann wurde mit einem von Raphael Fischer gestalteten Platin-Orden geehrt, da er vor 50 Jahren Stadtprinz gewesen ist. Das war aber nicht alles. Vor 25 Jahren regierte Martin Overmann die „Narrhalla Ahlensis“. Auch er wurde ausgezeichnet. Dieter Karsch, 1969 als „Der Blombige“ Stadtprinz, und „Mocca“ Leifeld, 1967 als „Der Ritterliche“ Tollität, begrüßten Brüggemann im Kreis der „Gold-Prinzen“, zu dem auch Bernhard Lieftüchter („Der Betuchte“, 1956), und Werner Fischer („Der Goldige“, 1958) gehören.

Winfried Brüggemann, der am Rosenmontag 1936 geboren worden ist, erinnerte sich an seine Prinzenwahl im Alten Rathaus. Damals habe man bei jeder Veranstaltung eine neue Rede halten müssen. „Die mussten wir auswendig lernen“, erinnerte er sich. Seine Antrittsrede von vor 50 Jahren trug er noch einmal zum Vergnügen der Anwesenden vor – dieses Mal aber abgelesen.

Als der „Gold-Prinz“ dann für den „5.5.“, den Termin des nächsten Prinzentreffens, einen Getränkegutschein an Ex-Prinzensprecher „Carlo“ Wilk überreichte, gab es stehenden Applaus, und aus voller Kehle wurde „Hoch soll er leben“ angestimmt.