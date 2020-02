Das Städtische Gymnasium hat in diesem Jahr mit zwei Teams am Roboter-Wettbewerb des ZDI (Zukunft durch Innovation) teilgenommen. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Mondlandung mussten die Teams Aufgaben zum Thema „galaktisch gut“ bewältigen.

Ziel des Wettbewerbs ist es, für die Teilnehmenden einen niederschwelligen und spielerischen Zugang zur Informatik sowie zu interessanten Berufen und Studiengängen in diesem Bereich zu schaffen. Durch das Arbeiten in Teams werden soziale Kompetenzen sowie das eigenständige und explorative Lösen von Problemen gefördert. Dieser Gedanke steht auch in anderen Bereichen des Städtischen Gymnasiums mit dem MINT-Profil im Vordergrund und wird durch die Schule an unterschiedlichen Stellen aktiv gefördert. Der Wettbewerbscharakter sorgt für Spannung, Spaß und große Motivation. Dabei haben die jährlich wechselnden Aufgabenstellungen immer einen Bezug zu den großen gesellschaftlichen Herausforderungen.

Die erste Runde des Wettbewerbs fand an insgesamt 18 Standorten in NRW statt. Für das Städtische Gymnasium ging die Reise nach Hamm zur Hochschule Hamm-Lippstadt. Hier traten insgesamt elf Teams gegeneinander an. In drei Spielrunden galt es zehn verschiedene Aufgaben mit den Robotern zu bewältigen. Dabei war Teamgeist gefragt, denn nicht nur der beste Programmierer sollte am Ende gewinnen, sondern auch derjenige, der während des Wettbewerbs einen kühlen Kopf bewahren konnte.

Bei Roboter-AG vorbereitet

Bereits seit den Sommerferien hatten sich die Jungprogrammierer auf den Wettbewerb im Rahmen einer Roboter-AG vorbereitet. Platz sechs und zehn motivierten die Schülerinnen und Schüler für die erneute Teilnahme im kommenden Jahr. Alle waren sich darin einig, dass sich die Teilnahme am Wettbewerb mehr als gelohnt hat. Zum einen, um zu sehen, wie die anderen Teams schwierige Aufgaben gelöst haben und zum anderen um Wettkampferfahrung für das nächste Jahr zu sammeln.