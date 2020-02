„Heart Rock“ für die Ewigkeit . . . ?

Willkommen im „Heart Rock Café“! In den USA? Oder in München oder Hamburg? Nein, natürlich im „Heart Rock Café Ahlensia“, das spätestens am Samstag beim Kneipenkarneval rund um Ahlens gute Stube seine Türen öffnet – gepaart mit einer Feierwut, die alle karnevalistischen Herzen höherschlagen lässt. Natürlich bis tief in die Nacht.

Los geht es bereits um 20.11 Uhr mit gut gefüllten Kneipen rund um den Marktplatz. Schnell infizieren sich die Narren mit einem hochansteckenden Virus. Doch es handelt sich hierbei nicht um das Coronavirus, sondern um das Jeckenfieber: Die „ Narrhalla Ahlensis“ infiziert Ahlens Kneipen und seine Besucher in einem rasenden Tempo.

Das Zelt auf dem Marktplatz, das „Meat & Greet“, die „Zisterne“, das „Stadtcafé“ und die „Alte Liebe – Unser Keller“ entwickeln sich im Handumdrehen zu Epizentren der guten Stimmung und des Frohsinns.

Zwar gibt es in diesem Jahr keine feste Zuordnung von einzelnen Karnevalsgesellschaften zu den Kneipen mehr, doch das tut der Stimmung keinen Abbruch. Im Gegenteil: Überall sieht man bunt durchmischt Mitglieder verschiedener Karnevalsgesellschaften und verkleidete Feierwütige, die zusammen feiern. Im „Heart Rock Café Ahlensia“ hält man es mit der Kölner Band „Brings“ und genießt einfach die „Superjeilezick“.

Kneipenkarneval 2020 1/16 Kneipenkarneval in Ahlen 2020 Foto: Martin Feldhaus

„Die Stimmung beim Kneipenkarneval ist einfach jedes Jahr super“, findet Marian Schwarz. Und beim Einzug von Prinz Hanspeter I. mit seinem Gefolge wird sie regelmäßig noch ein bisschen besser. Der Regent der „Narrhalla Ahlensis“ lässt es sich nicht nehmen, von Kneipe zu Kneipe zu ziehen und sein närrisches Gefolge auf den am nächsten Tag bevorstehenden Rathaussturm einzustimmen. Als er mit seinen Adjutanten Rainer Kersting, Ludger Karshüning und Standartenträgerin Bianka Peters gegen Mitternacht ins große Zelt auf dem Marktplatz einzieht, ist das bereits proppenvoll. Die Stimmung? Eh schon fast am Siedepunkt. Aber Hanspeter I. setzt dem Ganzen mit seinem Auftritt noch die Krone auf. Dafür sorgt er unter anderem mit seinem Prinzenlied „Für die Ewigkeit“ von Mickie Krause.

Für optische Höhepunkte sorgen hingegen viele der kostümierten Närrinnen und Narren. Hier sind dem Einfallsreichtum keine Grenzen gesetzt. Schrill, bunt und ideenreich, das ist im Heart Rock Café Ahlensia angesagt. Beste Voraussetzungen also für einen bunten, schrillen und stimmungsvollen Rosenmontagsumzug. Hanspeter I. und das Heart Rock Café Ahlensia – das ist eine Mischung, die passt.