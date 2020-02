Fass mit nur einem Schlag angestochen

Wind und Dauerregen; eigentlich keine optimale Wetterkonstellation für einen Rathaussturm im Ahlener Karneval , oder? Vielleicht für andere, aber nicht für Ahlens singenden Stadtprinzen Heinzpeter I.

Die Launen von Petrus konnten Ahlens Narrenfürsten am Sonntag nämlich nicht davon abhalten, mitsamt seinem Gefolge das Alte Rathaus im Sturm zu erobern. Als Mittel zur Eroberung dienten dem Oberhaupt der Ahlener Karnevalisten dabei seine berühmt berüchtigten Sangeskünste. Kampflos ergeben wollte sich Bürgermeister Dr. Alexander Berger der närrischen Übermacht allerdings nicht. Und so musste Heinzpeter I. am Ende ganz tief in die Trickkiste greifen, um die Wersestadt endgültig zu seiner närrischen Herrschaftszone ernennen zu können. Zuvor weigerte sich Berger beharrlich die Stadtkasse und den Schlüssel zum Rathaus herauszurücken. „Ich habe von der Kommunalaufsicht gehört, dass ich die Kasse gar nicht herausgaben darf, weil sie so prall gefüllt ist“, verwies Berger auf einen Rechtsrat, den er offensichtlich kurzerhand von dem neben ihm stehenden Landrat Dr. Olaf Gericke eingeholt hatte. Was kann den Narren bei einer derart strikten Weigerungshaltung noch helfen? Mit seinem Prinzenlied „Für die Ewigkeit“ und dem Song „Fieber“ hatte Heinzpeter I. keinen Erfolg, weil es Berger gelang, das Kinderprinzenpaar mit seinem Prinzenlied „Normal kann jeder“ auf seine Seite zu ziehen. Das veranlasste Ahlens Stadtprinzen dazu, seinen letzten Joker zu ziehen. Als ehemaliger Bergmann bewies er, dass er nach wie vor alle Strophen des Steigerliedes sicher beherrscht und zog damit die Karnevalisten und das Publikum auf seine Seite. Unterstützung erhielt er beim Bergmannslied auch noch von einigen „Kumpels“, die in kompletter Montur auf die Bühne kamen und Ahlens Stadtprinzen lautstark unterstützten. Wer kann gegen eine solche Übermacht noch ankommen? Natürlich niemand.

Impressionen vom närrischen Rathaussturm 2020 1/39 Impression vom närrischen Sturm auf das Ahlener Rathaus 2020. Foto: Ralf Steinhorst

Impression vom närrischen Sturm auf das Ahlener Rathaus 2020. Foto: Ralf Steinhorst

Impression vom närrischen Sturm auf das Ahlener Rathaus 2020. Foto: Ralf Steinhorst

Impression vom närrischen Sturm auf das Ahlener Rathaus 2020. Foto: Ralf Steinhorst

Impression vom närrischen Sturm auf das Ahlener Rathaus 2020. Foto: Ralf Steinhorst

Impression vom närrischen Sturm auf das Ahlener Rathaus 2020. Foto: Ralf Steinhorst

Impression vom närrischen Sturm auf das Ahlener Rathaus 2020. Foto: Ralf Steinhorst

Impression vom närrischen Sturm auf das Ahlener Rathaus 2020. Foto: Ralf Steinhorst

Rathaussturm 2020 Foto: Ralf Steinhorst

Rathaussturm in Ahlen 2020 Foto: Ralf Steinhorst

Impression vom närrischen Sturm auf das Ahlener Rathaus 2020. Foto: Ralf Steinhorst

Impression vom närrischen Sturm auf das Ahlener Rathaus 2020. Foto: Ralf Steinhorst

Impression vom närrischen Sturm auf das Ahlener Rathaus 2020. Foto: Ralf Steinhorst

Impression vom närrischen Sturm auf das Ahlener Rathaus 2020. Foto: Ralf Steinhorst

Impression vom närrischen Sturm auf das Ahlener Rathaus 2020. Foto: Ralf Steinhorst

Impression vom närrischen Sturm auf das Ahlener Rathaus 2020. Foto: Ralf Steinhorst

Impression vom närrischen Sturm auf das Ahlener Rathaus 2020. Foto: Ralf Steinhorst

Impression vom närrischen Sturm auf das Ahlener Rathaus 2020. Foto: Ralf Steinhorst

Impression vom närrischen Sturm auf das Ahlener Rathaus 2020. Foto: Ralf Steinhorst

Impression vom närrischen Sturm auf das Ahlener Rathaus 2020. Foto: Reinhard Baldauf

Impression vom närrischen Sturm auf das Ahlener Rathaus 2020. Foto: Ralf Steinhorst

Impression vom närrischen Sturm auf das Ahlener Rathaus 2020. Foto: Reinhard Baldauf

Rathaussturm in Ahlen 2020 Foto: Reinhard Baldauf

Rathaussturm in Ahlen 2020 Foto: Reinhard Baldauf

Rathaussturm in Ahlen 2020 Foto: Reinhard Baldauf

Rathaussturm 2020 Foto: Ralf Steinhorst

Rathaussturm 2020 Foto: Ralf Steinhorst

Sturm auf das Ahlener Rathaus 2020 Foto: Reinhard Baldauf

Rathaussturm in Ahlen 2020 Foto: Ralf Steinhorst

Impression vom närrischen Sturm auf das Ahlener Rathaus 2020. Foto: Ralf Steinhorst

Rathaussturm in Ahlen 2020 Foto: Reinhard Baldauf

Impression vom närrischen Sturm auf das Ahlener Rathaus 2020. Foto: Ralf Steinhorst

Impression vom närrischen Sturm auf das Ahlener Rathaus 2020. Foto: Reinhard Baldauf

Rathaussturm in Ahlen 2020 Foto: Reinhard Baldauf

Rathaussturm in Ahlen 2020 Foto: Reinhard Baldauf

Rathaussturm in Ahlen 2020 Foto: Reinhard Baldauf

Rathaussturm in Ahlen 2020 Foto: Reinhard Baldauf

Rathaussturm Ahlen 2020 Foto: Reinhard Baldauf

Rathaussturm 2020 Foto: Reinhard Baldauf

Daher hatte nun auch Dr. Alexander Berger endlich ein Einsehen mit den Karnevalisten, die Wind und Wetter die Stirn boten. „Wenn du jetzt an unsere Bergmannsseele appellierst, muss ich mich geschlagen geben“, verkündete Ahlens Bürgermeister unter lautem karnevalistischen Jubel und öffnete die Türen zum Alten Rathaus, wo der Schlüssel zum Rathaus und auch die prall gefüllte Stadtkasse ihren Besitzer wechselten. Zusätzlich gab es zur Feier des Machtwechsels in der Wersestadt noch ein Fass Freibier im Festzelt. Beim Fassanschlag brauchte Heinzpeter I. nur einen einzigen Schlag. Ein Novum für einen Stadtprinzen und eine gute Grundlage für einen gelungenen Rosenmontag.