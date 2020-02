Wenn der Diesel plötzlich leckt. . .

„Warum schon wieder wir?“ Für Markus Schier bricht auf dem Wetterweg keine 300 Meter nach dem Start eine heitere Welt zusammen. Im Sommer 2019 brannte sein Unternehmen, jetzt leckt der Diesel der Zugmaschine, der die „Rappelkiste“ durch den Rosenmontag ziehen und für einen Neuanfang stehen soll. „Wagen 19 muss erst mal raus“, entscheidet Cheforganisator Michael Peters . Emotionale Momente am Rande eines Umzugs, der Kraft seines Mottos rocken sollte.

Peters steht vor neuer Herausforderung. Weil der Technische Leiter ausgefallen ist, rückt der Vize an vorderste Position. Sein erstes Mal. Und: „Stress, Stress, Stress. Ich freue mich heute Abend auf ein großes Bier.“ Die Meter, die der 51-Jährige vor dem Start zwischen dröhnenden Boxen auf dem Dr.-Paul-Rosenbaum-Platz hin und her läuft, können Ahlens Jecken auf der Zugstrecke kaum noch aufholen. Ordner instruieren, Streckenposten auf Position bringen, TÜV-Abnahme begleiten und selbst das: gucken, ob genug Luft auf allen Reifen ist. Der Pfiff in die Trillerpfeife – um 14.11 Uhr pünktlich. Und ein befreiender. Der Zug setzt sich in Bewegung.

Der Vize ganz vorne: Chefkoordinator Michael Peters. Foto: Ulrich Gösmann

Wie im Vorjahr führen die ersten Meter über die Rottmannstraße. „Um die Parkplätze am Einkaufszentrum möglichst lange offen zu halten“, erklärt Peters. Das verlangt Zentimeterarbeit. Schwere Zugmaschinen rollen mit den Vorderrädern über den Bürgersteig, um die erste Kurve zu kriegen. Verkleidungsecken lösen sich gleich vom Hänger der „Bömmelkes“. Ein altgedienter BAS-Boss außer Diensten schüttelt den Kopf. Warum nicht anders rum?

Knappe Kiste – in der ersten Kurve. Foto: Ulrich Gösmann

Doch dann läuft‘s – bis zum Wetterweg. Michael Peters vorweg, per Handy verbunden mit rund 100 Zugbegleitern, die seine Nummer für alle Fälle gespeichert haben. Einer meldet um 14.31 Uhr Wagen 19. Der Diesel leckt und soll am Knotenpunkt Schachtstraße erst einmal raus. Mit ihm trifft‘s ausgerechnet die „Rappelkiste“. Spielzeug-Unternehmer Markus Schier kämpft mit seinen Gefühlen. „Wir wollten uns zurückmelden. Wir wollten positive Energie für das neue Jahr tanken.“ Ein Ersatz-Traktor ist nicht zu Stelle, wohl aber viele helfende Hände mit einer Ölwanne. Nach einer viertel Stunde das „Ok“ und ein überglückliches „Yeah!“ aus dem Mund eines Mannes, der in seiner Kiss-Verkleidung nur durch seine Stimme zu erkennen ist. Die nächste freie Lücke – das ist seine zurück in den Umzug.

Viele helfende Hände und eine Ölwanne. Foto: Ulrich Gösmann

Bis zum Hansakreisel ziehen die Wagen an fast menschenleeren Bürgersteigen vorbei. Regenschirme sind vielen für den Moment als Schutz wichtiger als – einmal umgedreht – für den großen Fang. Die Unterführung am Bahndamm empfiehlt sich unterdessen als rappelvoller Unterschlupf. Die Nässe ist das eine. Die feuchte Kälte, die durch Verkleidungen bis unter die Haut geht, das andere. Doch das scheint vergessen, als der Zug die City erreicht. Ahlens Jecken jubeln, schunkeln und schreien „Helau!“ Und von höchster Stelle genießt Stadtprinz Heinzpeter I. den Höhepunkt seiner Session. „Heart Rock Cafe Ahlensia“ – ja das rockt jetzt doch gewaltig. . .