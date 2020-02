Songs eines visionären Solokünstlers

Peter Gabriel wurde in den 1970er Jahren als Frontmann und Gründungsmitglied der Band Genesis bekannt. Nach seinem Ausscheiden aus der Band im Jahr 1975 startete er eine erfolgreiche Solokarriere. Gabriel machte sich einen Namen als visionärer Solokünstler, der gekonnt Weltmusik-Einflüsse in seine Songs integrierte.

„Mercy Street – A Tribute to Peter Gabriel“ ist eine Kölner Band, die die Musik eines der innovativsten Popkünstler der vergangenen Jahrzehnte auf die Bühne bringt. Am Samstag, 4. April, ab 20 Uhr (Einlass ab 19.30 Uhr) gastiert sie zum ersten Mal in der Schuhfabrik.

Die Band spielt die Musik von Peter Gabriel in einer Qualität, die dem Original so nahe kommt wie niemand zuvor, heißt es in der Ankündigung. Verbunden mit einem einzigartigen Videokonzept haben „Mercy Street“ eine Tribute-Show entwickelt, die weit mehr ist als ein reines Musikkonzert. Und die Stimme von Sänger Ulf Pohlmeier klingt seinem Idol tatsächlich zum Verwechseln ähnlich.

„Mercy Street – A Tribute to Peter Gabriel“ besteht aus international erfahrenen Profimusikern, die unter anderem für Künstler wie Stefanie Heinzmann, Die Fantastischen 4, Revolverheld, Saga, Christopher Cross oder auch John Miles im Studio und auf der Bühne standen. Entsprechend hochklassig ist der Sound derBand. „Mercy Street“ sind: Ulf Pohlmeier (Gesang), Katja Symannek (Gesang), Patrik Winckler (Gitarre), Roman Fuchß (Bass), Thomas Elsenbruch (Keyboards), Heiko Braun (Schlagzeug) und Tim Jansen (Sound). Karten sind im Vorverkauf zum Preis von 16 Euro in der Kneipe des Bürgerzentrums oder im Internet erhältlich. An der Abendkasse kosten sie 18 Euro.

Band. „Mercy Street" sind: Ulf Pohlmeier (Gesang), Katja Symannek (Gesang), Patrik Winckler (Gitarre), Roman Fuchß (Bass), Thomas Elsenbruch (Keyboards), Heiko Braun (Schlagzeug) und Tim Jansen (Sound). Karten sind im Vorverkauf zum Preis von 16 Euro in der Kneipe des Bürgerzentrums oder im Internet erhältlich. An der Abendkasse kosten sie 18 Euro.