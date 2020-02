Hamster-Hysterie? So weit ist es am Freitagnachmittag in Ahlen noch nicht. Aber: Die Lücken in den Dosen-Regalen werden immer größer, seitdem klar ist, dass das Corona-Virus auch hierzulande angekommen ist. „Seit gestern Nachmittag ist einiges in Bewegung“, sagt Ralf Brinkmann aus dem Rewe-Markt Meier an der Hammer Straße.