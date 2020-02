Der letzte Arbeitstag war für Hubert Färber eine Überraschung. Der langjährige Leiter des Kindergartens St. Josef geht in den Ruhestand (wie berichtet) und wurde am Freitagmorgen verabschiedet. In einer Messe in St. Josef, die Pfarrer Willi Stroband zelebrierte, wurde noch einmal deutlich, welche Arbeit der neue Ruheständler geleistet hat. Dies betonte auch Pfarrer Dr. Ludger Kaulig.

Willi Stroband trennte sich von seinem königsblauen Schal und überreichte diesen an Hubert Färber. „Und das, wo ich BVB-Anhänger bin“, schmunzelte der Beschenkte.

Alle katholischen Kindergärten und auch der benachbarte evangelische Kindergarten waren schon in der Kirche vertreten. Nach der Messe ging es in den benachbarten Kindergarten. Die Redner der Ruhestandsfeier sparten dabei nicht mit Lob für Hubert Färber, der reichlich – auch mit persönlichen Dingen – beschenkt wurde. Am Ende waren zwei Tische voll gepackt. Der Ruheständler zeigte sich sehr angetan von den lobenden Worten und den Gaben.

Am Mittag wurde er außerdem mit einem Buffet überrascht. In gemütlicher Runde saßen alle noch langer zusammen. Mit dabei war auch sein Nachfolger André Grieger . Da Hubert Färber als Kapitän von Bord geht, übergab er die Kapitänsmütze für den St.-Josef-Kindergarten an André Grieger.

Der neue Kindergartenleiter tritt seine Stelle am 1. März an. Er hat aber schon einige Wochen vorher mit Hubert Färber zusammengearbeitet.

Der scheidende Kindergartenleiter fasste am Nachmittag die Geschehnisse so zusammen: „Der ganze Tag war für mich eine einzige Wundertüte.“