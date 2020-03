Mit kleinen alltäglichen Dingen einfach anfangen

„Das Thema Klimakrise geht uns alle an. Es muss etwas passieren. Wir wollen, dass sich etwas ändert, dass etwas geschieht.“ Einen leidenschaftlichen Appell hat am Samstagvormittag Ludger Bruns an die Teilnehmer einer Kundgebung von „parents for future“ gerichtet. Der Sprecher der Ahlener Ortsgruppe des bundesweiten Bündnisses hatte mit seinem Team zur ersten großen Aktion unter dem Motto „Geh zu Fuß oder fahr mit dem Rad“ auf den Marienplatz eingeladen.

Als Bankrotterklärung bezeichnete Bruns die Weltklimakonferenz in Madrid. Die Durchsetzung des Kohlekompromisses führe dazu, dass die effektive Entlastung für das Klima nicht nur in weite Ferne geschoben werde, sondern dass jetzt auch noch ein neues Kohlekraftwerk in Nordrhein-Westfalen ans Netz gehe. Vor dem Hintergrund des für jeden spürbaren Klimawandel rief er dazu auf, mit kleinen alltäglichen Dingen anzufangen, Entscheidungen gegen das Wohlgefühl des Autofahrens, Entscheidungen gegen das vermeintlich „praktische, weil Gewohnte“, zu treffen. „Wer das Rad nimmt, entscheidet sich für körperliche Anstrengung, leistet aber auch einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz“, sagte er. Vor dem Hintergrund, dass die meisten Kinder im Straßenverkehr nicht zu Fuß oder auf dem Fahrrad, sondern auf den Rücksitzen der Autos ihrer Eltern verunglücken, riet er zu einem Umdenken. Als äußeres Zeichen überreichte er allen Kindern, die den Schulweg zu Fuß gehen, einen Schlüsselanhänger mit dem Ampelmännchen.

Für die Stadt Ahlen stellte Klaudia Froede das Klimakonzept mit den Schwerpunkten Wärmegewinnung, Verkehr und Energie vor und machte deutlich: „Es passiert etwas in Ahlen“. Als Beispiel nannte sie das Radwegekonzept mit Reduzierung des Autoverkehrs in der Innenstadt unter Einbeziehung der Bürger. Die Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs und der Ausbau der mobilen Station am Bahnhof mit Fahrradwache, Werkstatt und Verleih seien weitere Schritte auf dem Weg zu einer klimafreundlichen Stadt. Die Fahrzeugflotte der Stadt sei bereits mit vielen Elektroautos und E-Rädern ausgestattet. „Unser Ziel ist es, Vorreiter bei der vernetzten Mobilität zu sein“, machte sie deutlich, stellte aber auch klar: „Den Klimawandel können wir nur gemeinsam schaffen“.

Ksenia Knipping beeindruckte mit ihrer ganz persönlichen Geschichte, die die junge Russin vor 15Jahren nach Deutschland geführt hatte. „Ich war überwältigt von dem Wohlstand und der überladenen Wohnung meiner Gasteltern“, sagte sie. In einem kleinen Dorf in Rußland auf einem Bauernhof aufgewachsen, seien nur Bus, Bahn und Fahrrad für sie als Fortbewegungsmittel in Betracht gekommen. Bis heute.

Bei der Recherche zum Thema Planeten sei ihr Alexander von Humboldt mit seiner Theorie „Was wir lieben, müssen wir schützen“ aufgefallen und ihr sei klar geworden, dass man für den Erhalt der Natur nicht mit Geld bezahlen kann. „Jeder für sich kann eine Menge tun“, gab die Mutter zweier sechs- und achtjähriger Kinder den Rat. Wichtig sei es, mit Menschen zu sprecheKn und sie für das Thema zu sensibilisieren. Sie schloss ihre Ansprache mit dem Appell, das Bündnis zu unterstützen und zu handeln.

Ein Stand mit Büchern aus der Stadtbücherei , eine kleine Ausstellung , die die Entstehung der Klimakrise erklärte, Liedbeiträge und ein Infostand des ADFC rundeten die Aktion ab, die künftig regelmäßig stattfinden soll.