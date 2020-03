„Zum Ersten, zum Zweiten und zum. . .“ Der linke Zeigefinger wirbelt wild durch die Luft, seine Silben überschlagen sich. So muss das sein, wenn Klaus Thiesing zum Holzhammer greift. Ab August ist der Lokschuppen auf „Westfalen“ Auktionshaus. Und der Wortakrobat mal so richtig in seinem Element. Warum das? „Weil‘s Spaß macht.