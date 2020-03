Normalerweise interviewt er Menschen mit interessanten Geschichten. Doch seit fast 15 Jahren tauscht Markus Lanz das Fernsehstudio regelmäßig mit einer der extremsten und faszinierendsten Regionen der Welt: Grönland.

Am Freitag, 20. März, ist Markus Lanz in der Stadthalle zu Gast und präsentiert im Rahmen der Multivisionsreihe seinen Vortrag „Grönland – Meine Reisen ans Ende der Welt“. Beginn ist um 20 Uhr.

Der in den Dolomiten aufgewachsene Markus Lanz scheute keine Strapazen, die derartige Expeditionen mit sich bringen. Immer wieder besuchte er die Jäger von Siorapaluk, dem nördlichsten Dorf der Welt, und zog mit ihnen und ihren Hundeschlitten tagelang über das zugefrorene Meer, um zu jagen.

Er übernachtete im Februar bei Temperaturen um minus 40 Grad in Biwaks, erlebte lebensbedrohliche Schneestürme und staunte über das Polarlicht.

Fischer in winzigen Booten

Immer wieder hielt Markus Lanz die großartige Szenerie auf Bildern fest: Menschen bei ihrer archaischen Arbeit, Eisberge in nahezu unwirklichem Licht, aber auch Kinder, die in acht Grad kaltem Wasser schwimmen, Jäger und deren rätselhafte Verbindung zu ihren Hunden, Fischer in ihren winzigen Booten, bedroht von gewaltigen Eisbergen.

Vermutlich gibt es wenige Menschen, die Grönland so ursprünglich erlebt, fotografiert und gefilmt haben wie Markus Lanz – eine Welt, die es so vermutlich nicht mehr lange geben wird, blickt man auf den Klimawandel.

Härte und Entbehrung

Die Besucher erleben zusammen mit dem Referenten einen besonderen Abend und tauchen ein in eine raue Welt, voller Schönheit, aber auch Härte und Entbehrung.

In einer aufwendig produzierten Multivisionsshow präsentiert Markus Lanz seine Fotos und Filmaufnahmen auf der Bühne und lässt das Publikum teilhaben an seinen Erfahrungen und Erlebnissen in einer eisigen Welt.

Die Eintrittskarten sind zum Preis von 33,90, 37,90 und 39,90 Euro im Vorverkauf der Stadthalle, Telefon 20 00, und bundesweit bei allen reservix-Vorverkaufsstellen erhältlich.