Erkranken die Eltern oder der Partner so schwer, dass sie auf Pflege angewiesen sind, sind es oft die nächsten Angehörigen, die für eine Rund-um-die Uhr-Betreuung sorgen. Susanne Hallermann weiß aus eigener Erfahrung, dass die Pflege pro Woche 63 Stunden und mehr in Anspruch nimmt. Mehr noch: Das Haus zu verlassen, ist ohne eine Ersatzbetreuung unmöglich.

Gemeinsam mit dem Bundesgesundheitsministerium , der Techniker Krankenkasse NRW und in Kooperation mit betroffenen Angehörigen hat die Projektkoordinatorin der Selbsthilfe und Interessenvertretung pflegender Angehöriger in Nordrhein-Westfalen eine App entwickelt, die Angehörigen den Zugang zu allen Informationen ermöglicht. Im Auftrag des Regionalbüros Alter, Pflege und Demenz hat sie im Rahmen einer Fortbildung am Mittwoch die digitale Möglichkeit des Netzwerks „in-kontakt“ im Heimatmuseum vorgestellt.

„Der Vorteil besteht darin, dass die Angehörigen zu jeder Zeit und an jedem Ort miteinander verbunden sind“, sagt Susanne Hallermann, Austausch und Vernetzung könne bequem von zu Hause aus stattfinden und die Pflegenden stärken.

Der Austausch kann in öffentlichen, offenen und geschlossenen Gruppen stattfinden, das Angebot ist kostenlos, die Daten sind geschützt. Außerdem ist die App frei von Werbung. Sechs Themenfelder werden verständlich erklärt und Hilfeangebote aufgezeigt. Dem Wunsch der Nutzer nach einer übersichtlichen einheitlichen ersten Seite für die wichtigsten Informationen ist die Interessenvertretung auch nachgekommen.

„Bis jetzt haben wir 980 Nutzer“, freut sich Susanne Hallermann über das große Interesse, das nach einigen Kampagnen noch stärker werden soll. Beeindruckt zeigten sich die 18 Teilnehmer der Fortbildung, die das Wissen weitergeben wollen. Als Teil der gemeinsamen Initiative unterstützt das im Juli 2019 gegründete Regionalbüro Münsterland mit Sitz in Ahlen das Modellprojekt. Eine Fortführung ist jetzt bereits sicher.