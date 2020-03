Ein unerfreuliches Beispiel deutscher Bürokratie erlebte der Ortsausschuss Vorhelm, als es am Dienstag um den neuen Kindergarten „Wibbelei“ ging. Aufgrund seiner Lage unmittelbar an der Hauptstraße hatten die Politiker nach einem Ortstermin angeregt, in diesem Bereich Tempo 30 einzurichten.

„Wir haben das geprüft. Es geht rechtlich nicht“, sagte Robert Reminghorst , stellvertretender Leiter der Ahlener Umweltbetriebe. Der Grund: Zwar liege der Kindergarten an der stark befahrenen Hauptstraße, gehöre jedoch postalisch zur Pankratiusstraße. Die Ausschussmitglieder nahmen es mit Unverständnis zur Kenntnis.

Dorothee Diekmann (CDU) erinnerte daran, dass sich der Haupteingang des Kindergartens ja an der Hauptstraße befinde. Eigentlich sei die Tür an der Pankratiusstraße nur ein Nebeneingang, habe die Kindergartenleiterin dem Ortsausschuss bestätigt.

Die Verwaltung, so Reminghorst, sehe keinen Handlungsbedarf, etwas zu verändern. Die Situation zwischen 7 und 9 Uhr sei an zwei Tagen beobachtet worden – ohne Auffälligkeiten. „Am 16. Dezember kamen 21 Pkw, um 23 Kinder an der Einrichtung abzusetzen. Sechs Kinder wurden fußläufig gebracht, aber allesamt nicht über die Hauptstraße.