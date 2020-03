Nein, schöne Bilder interessieren ihn nicht. Zumindest nicht ihre Herstellung. Das sagt Jobst Tilmann am Donnerstag im Vorfeld seiner Ausstellung im Kunstmuseum mit dem Titel „Anfang ohne Ende“. Damit präsentiert sich hier eine Retrospektive zum Schaffen des 70-Jährigen aus den vergangenen 30 Jahren.

Der Betrachter kann sich aussuchen, ob er die Bilder und Skulpturen chronologisch auf- oder absteigend betrachten will. In welcher Richtung auch immer – garantiert ist ein Eintauchen in die Schaffenswelt und die Arbeitsweise des gebürtigen Niedersachsen.

„Ein großer Cut in meinem Leben führte mich in die Provence“, erzählt Tilmann im Gespräch mit der wissenschaftlichen Mitarbeiterin Dagmar Schmidt und Museumsleiter Dr. Stephan Trescher. Dort, weit ab der Touristenströme, habe er zu seinem Stil gefunden.

„ Man muss sich Zeit nehmen und sich auf diese Bilder mit seinen Sinnen einlassen. Man muss sich Zeit nehmen und sich auf diese Bilder mit seinen Sinnen einlassen. “ Jobst Tilmann

Der ist in mehr als 150 Werken zu sehen. Beeinflusst haben den Künstler die seinem südfranzösischen Domizil nahe liegenden Untertagesteinbrüche von St. Juste und St. Restitut.

„Aus dem, was wir Chaos nennen, schaffe ich die Protagonisten meiner Bilder“, erklärt Jobst Tilmann. Dabei handele es sich nicht um Menschen. Es sind Formen, die sich durch Vorarbeiten zum Bild ergeben. Hier schöpft der Maler aus dem Zufall. Seine Farben und Tuschen ergießen sich über die Fläche. „Sie organisieren sich selbstständig“, sagt Tilmann. Es ergeben sich Gruppen, die er als die Protagonisten ansieht und die untereinander in Verbindung stehen. „Man muss sich Zeit nehmen und sich auf diese Bilder mit seinen Sinnen einlassen“, fordert der Maler. Denn nur so könne diese Verbindung erfahren werden.

Die Werke im Erdgeschoss des Museums zeigen den derzeitigen Stand seiner Arbeiten. Die Entwicklung dahin lässt sich vom Obergeschoß nach unten hin nachvollziehen.

Eröffnung von „Anfang ohne Ende“ ist am Samstag, 7. März, um 16 Uhr. Sie endet nach einem großen Begleitprogramm am 24. Mai.