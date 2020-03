Denkbare Szenarien sind für den Corona-Fall durchdacht

Aktuell gibt es in Ahlen und den zwölf weiteren Kommunen im Kreis Warendorf keinen begründeten Verdacht auf eine Infizierung mit dem Coronavirus. „Die Lage bei uns ist ruhig“, sagt Bürgermeister Dr. Alexander Berger und mahnt weiterhin zu besonderer Sorgfalt. Nach wie vor sei der beste Schutz vor einer Ansteckung gute Basishygiene. Das gründliche Waschen der Hände und eine gebotene Zurückhaltung bei Körperkontakten könne schon Infektionsketten unterbrechen. „Wenn man sich jetzt nicht die Hände reicht zur Begrüßung, ist das ein Zeichen von Rücksichtnahme und Wertschätzung“, so Berger.

In der Stadtverwaltung trete nach Auskunft des Bürgermeisters in regelmäßigen Abständen eine Arbeitsgruppe zusammen, die die Situation aktuell bewertet. Ihr gehören unter anderem Feuerwehr, Ordnungsamt, Umweltbetriebe und Stadtwerke sowie Schulverwaltung und der Fachbereich für Jugend und Soziales an. Zum Koordinator der Arbeitsgruppe hat Berger den Leiter der Ahlener Umweltbetriebe, Bernd Döding , bestellt. Sehr eng sei die Zusammenarbeit und Abstimmung mit der Kreisgesundheitsbehörde. „Denkbare Szenarien sind durchdacht worden, wir sind vorbereitet.“ In den städtischen Dienststellen sei nachdrücklich für die Einhaltung von Hygieneregeln geworben worden. Berger nimmt wahr, dass auch in anderen Unternehmen und Institutionen in der Stadt ernsthaft mit dem Thema umgegangen werde. „Das ist beruhigend und zurzeit auch unverzichtbar.“ Jeder Fall, der durch einfache Verhaltensregeln verhindert werden könne, brauche später nicht versorgt zu werden.

Bürgertelefon Coronavirus

Erster Ansprechpartner für Bürger rund um das Coronavirus ist der jeweilige Hausarzt. Ebenso steht im Verdachtsfall für Menschen im Kreis Warendorf die Hotline des Kreisgesundheitsamtes zur Verfügung. Sie ist unter Telefon 025 81 / 53 55 55 montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 14 Uhr geschaltet.

Daneben bietet das Gesundheitsministerium Nordrhein-Westfalen unter der Telefonnummer 02 11 / 91 19 10 01 ein „Bürgertelefon Corona-Virus“ an. Dieses ist montags bis freitags zwischen 8 und 18 Uhr erreichbar. Hier erhalten Anrufer allgemeine Auskünfte zum Thema. Außerhalb der Praxisöffnungszeiten der Hausärzte ist unter Telefon 11 61 17 freitags von 15 bis 22 Uhr und samstags / sonntags von 8 bis 22 Uhr eine ärztlich besetzte Beratungshotline erreichbar.