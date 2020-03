„Mini-Kirche“ ein kulturelles Erbe

Der Strontianitbergbau brachte Goldgräberstimmung nach Vorhelm. Und vor allem eins: Wohlstand. So erging es auch den Bewohnern des heutigen Hofes Averberg , denen der größte Schacht mit dem Namen „Alwine“ gehörte. Acht Jahre nach Schließung des Stollens ließen sie – offenbar aus tiefer Dankbarkeit dafür – neben ihrer Hofzufahrt an der Mühlenstraße eine Kapelle errichten.

Gesamtkosten: 20 500 Euro

In viermonatiger Arbeit wurde die 1899 fertiggestellte neugotische „Mini-Kirche“ inzwischen saniert – dank finanzieller Unterstützung durch den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL), den Kreis Warendorf, die Stadt Ahlen und den Eigentümer selbst. „Wir sind sehr froh, dass wir den Erhalt auf diese Weise umsetzen konnten, denn das Gebäude ist ein wichtiger Bestandteil unserer Familiengeschichte“, sagte Ulrich Averberg, der im Frühjahr 2019 einen entsprechenden Antrag gestellt hatte, um die Gesamtkosten, die aufgrund des Aufwands und der unterschiedlichen Gewerke bei rund 20 500 Euro lagen, nicht allein tragen zu müssen.

Und so wohnten dem Ortstermin am Donnerstag neben Landrat Dr. Olaf Gericke , Bürgermeister Dr. Alexander Berger und Denkmalfachfrau Nicole Wittkemper-Peilert auch LWL-Denkmalpfleger Christian Steinmeier und Martin Terwey, Leiter des Kreisamts für Planung und Naturschutz, gerne bei. „An dieser schönen Wegekapelle der Familie Averberg wird deutlich, dass Denkmalschutz kein verstaubtes Thema vergangener Jahrhunderte ist, sondern nach wie vor eine große Aktualität besitzt“, so Gericke. „Ich freue mich, dass durch die Restaurierung der Erhalt des Denkmals über viele Jahre gewährleistet ist.“ Neben dem Dach wurden auch einzelne Fassadensteine und die Ausfugung mit zeittypischer Rotfärbung erneuert, wie Nicole Wittkemper-Peilert aufzählte. „Besonders schön ist der Ortgang geworden, der zuletzt eine Eternitverkleidung hatte.“

Nicole Wittkemper-Peilert vor der Hofkapelle Averberg. Foto: Christian Wolff

In einem nächsten Schritt möchte Ulrich Averberg auch das Sandsteinportal der Kapelle restaurieren lassen. „Auch das wird der Kreis Warendorf unterstützen“, kündigte Gericke an – und nannte gleich Zahlen: „Die fast 2000 Bildstöcke, Wegekreuze und Wegekapellen im Kreisgebiet stellen ein wertvolles kulturelles Erbe dar. 430 davon stehen unter Schutz.“ In den vergangenen zwölf Monaten seien im Rahmen der Aktion drei Maßnahmen in Sassenberg, Drensteinfurt und Ahlen umgesetzt worden. Die Gesamtkosten für die Restaurierung dieser Objekte beliefen sich auf etwa 27 000 Euro. Der Kreis Warendorf konnte in dem Zeitraum für die Aktion über 9000 Euro zur Verfügung stellen.

Hofkapelle Averberg – erbaut 1899 von den Geschwistern Leifeld. Foto: Christian Wolff

Die Rettung von Bildstöcken und Wegekreuzen – einst vom Kreisheimatvereins ins Leben gerufen und 2001 durch den Kreis übernommen – hat bis heute die Restauration von rund 220 dieser denkmalgeschützten Objekte gefördert. So auch die Herz-Jesu-Kapelle der Familie Averberg in Vorhelm. Sie steht stellvertretend für viele weitere denkmalgeschützte Objekte, die ebenso von einer Förderung profitieren können.

Für das Programm 2020 liegen bereits sechs Anmeldungen für Objekte in Warendorf, Drensteinfurt, Sendenhorst, Beckum und Everswinkel vor. „Eigentümer von denkmalgeschützten Kreuzen und Bildstöcken können sich gerne beim Amt für Planung und Naturschutz des Kreises melden“, so Martin Terwey. Dort erhalten Interessierte konkrete Informationen zu den Fördermöglichkeiten und zum Verfahren.