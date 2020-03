Unterkunft am Hermesweg auflösen

Am Montag im Integrationsrat hatte die CDU der Bitte der SPD noch entsprochen, über die Vorlagen zur Unterbringung von Geflüchteten in Ahlen zwar zu beraten, aber noch nicht abzustimmen. Im Ortsausschuss Dolberg erteilten Christdemokraten und Freie Wähler diesem Begehren am Donnerstag jedoch ei­ne Abfuhr und brachen mit der Gepflogenheit, Abstimmungen auszusetzen, wenn eine Fraktion für sich noch Beratungsbedarf reklamiert, wie in diesem Fall Uwe Maschelski für die Sozialdemokraten. „Selbstverständlich müssen wir abstimmen“, forderte FWG-Chef Heinrich Artmann, ein weiteres „Rumeiern“ könne er nicht hinnehmen. „Wir sollten als Ortsausschuss endlich klar Position beziehen.“

Am Montag im Integrationsrat hatte die CDU der Bitte der SPD noch entsprochen, über die Vorlagen zur Unterbringung von Geflüchteten in Ahlen zwar zu beraten, aber noch nicht abzustimmen. Im Ortsausschuss Dolberg erteilten Christdemokraten und Freie Wähler diesem Begehren am Donnerstag jedoch ei­ne Abfuhr und brachen mit der Gepflogenheit, Abstimmungen auszusetzen, wenn eine Fraktion für sich noch Beratungsbedarf reklamiert, wie in diesem Fall Uwe Maschelski für die Sozialdemokraten. „Selbstverständlich müssen wir abstimmen“, forderte FWG-Chef Heinrich Artmann, ein weiteres „Rumeiern“ könne er nicht hinnehmen. „Wir sollten als Ortsausschuss endlich klar Position beziehen.“

Die Position der FWG: Die Gemeinschaftsunterkunft (GU) am Hermesweg in Ost-Dolberg soll aufgelöst und stattdessen die ehemalige Bodelschwinghschule in Ahlen als Erstaufnahmeeinrichtung reaktiviert werden.Diesem Antrag, den die Freie Wählergemeinschaft bereits im September 2019 gestellt hatte, schlossen sich die CDU-Vertreter im Ortsausschuss wie auch Andreas Magera (Grüne) an, bei Enthaltung der SPD. Mit dem gleichen Abstimmungsergebnis wurde anschließend das „Kommunale Konzept zur Unterbringung und Betreuung von Geflüchteten in der Stadt Ahlen“ in der aktualisierten Fassung mit Stand Fe­bruar 2020 abgelehnt, weil es auf dem von der Verwaltung beabsichtigten Festhalten an der GU in Dolberg fußt. Beide Tagesordnungspunkte waren auf Wunsch von Heinrich Artmann getauscht worden.

Die Position der FWG: Die Gemeinschaftsunterkunft (GU) am Hermesweg in Ost-Dolberg soll aufgelöst und stattdessen die ehemalige Bodelschwinghschule in Ahlen als Erstaufnahmeeinrichtung reaktiviert werden.

„Freigabe“ vom Fraktionsvorsitzenden

Für die Dolberger CDU hatte vor Eintritt in die Beratung Dennis Kykal erklärt, dass es „aus terminlichen Gründen“ noch keinen Beschluss der Ratsfraktion zu dem Thema gebe. Fraktionsvorsitzender Peter Lehmann habe jedoch die „Freigabe“ erteilt, dass die Ortsunion im Ortsausschuss ihren Standpunkt vertrete. Hinsichtlich ih­res Abstimmungsverhaltens in den weiteren Ausschüssen und in der nächsten Ratssitzung werde die Fraktion sich am 11. März festlegen, kündigte Kykal an.

CDU und FWG argumentieren, dass der Standort am Hermesweg aufgrund seiner Ortsrandlage und der fehlenden Verkehrsanbindung nach Ahlen ungeeignet, eine sinnvolle Integration dort nicht möglich sei. Die Bewohner hätten es „nicht verdient, räumlich an den Rand unserer Gesellschaft gedrängt zu werden“, sagte Dennis Kykal.

Dem widersprach Sozialfachbereichsleiterin Ulla Woltering: Eine gute Unterbringung und Betreuung der Geflüchteten sei in Dolberg sehr wohl gewährleistet, wo sie sich maximal vier Monate aufhielten, bevor sie in Wohnungen im Stadtgebiet umzögen. In dieser Zeit würden die Asylsuchenden nicht Däumchen drehen, sondern bereits an Sprachkursen und anderen Angeboten zur Eingliederung in die deutsche Gesellschaft teilnehmen, einige gingen sogar schon einer Arbeit nach. Primär gehe es am Hermesweg aber darum, dass die Menschen erst einmal ankommen und zur Ruhe kommen könnten, führte Daniela Noack in Vertretung der Integrationsbeauftragten Christiane Heuser weiter aus. Die eigentliche Integrationsarbeit finde dann anschließend in Ahlen statt.