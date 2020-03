Längeres „Schulfrei“ für die Stufe 9 des Gymnasiums St. Michael in Ahlen: Das Kreisgesundheitsamt schickte die 65 Reisenden nach ihrer Heimkehr aus Südtirol am Samstagabend gleich in eine zweiwöchige Quarantäne. Und nicht nur für den Montag, wie ursprünglich vorgesehen.

„Bei einem Schüler mit leichten Kankheitssymptomen läuft derzeit eine diagnostische Abklärung“, hieß es am Sonntagmittag aus dem Kreishaus. Das Gesundheitsamt stehe mit den Betroffenen in Kontakt. Die Gruppe hatte sich zehn Tage lang in einem isolierten Skigebiet im Ahrntal aufgehalten. Südtirol ist als Risikogebiet eingestuft.

Unterdessen gab das Kreisgesundheitsamt für drei begründete Verdachtsfälle in Everswinkel, Oelde und Warendorf Entwarnung, nachdem am Sonntagvormittag die Laborergebnisse über die am Vortag gemeldeten Verdachtsfälle eingetroffen waren.

Am Samstagmittag hatte die Behörde den ersten Corona-Fall gemeldet: Betroffen und bestätigt: ein Ahlener, dem es gut gehe. Er befindet sich mit einer Kontaktperson in Quarantäne.