Riesige Plastikstrudel so groß wie ganz Europa treiben in den Weltmeeren, Mikroplastik findet sich in der Nahrung und zahllose Tiere verenden an den Folgen der Kunststoffüberschwemmung.

Im St.-Michael-Gymnasium ist seit Montag die Ausstellung „Planet Plastic – Erdöl, Macht, Müll“ zu sehen. Auf Stellwänden sind die Folgen des uferlosen Plastikkonsums zu sehen und auf MP3-Playern zu hören.

Dabei sticht besonders der Eröffnungsfilm von „ Greenpeace “ über die Entstehung und Verwendung eines banalen Gegenstands heraus. In dem kurzen Clip erzählt die Umweltschutzorganisation nämlich die Entstehung eines Plastiklöffels. Titel des Videos ist „Die unglaubliche Geschichte eines Löffels“. Der Film startet mit der Entstehung der Erde und endet in der schlichten Frage, ob all das, was hier gezeigt und bewegt wurde, die Mühe wert ist. Oder ob es nicht eine einfache Alternative wäre, einen Metalllöffel abzuspülen.

Der Film zeigt auch, worum es den Schülern mit der Ausstellung geht. „Wir haben das im Unterricht vorbereitet und wollen versuchen, bewusster mit Kunststoff umzugehen“, sagt Sophie Pasternak. Mit ihren Klassenkameradinnen Julia Kötter, Lena Gößlinghoff, Mara Steiling und Zofia Kawaecka hat sie die Ausstellung vorbereitet. Unterstützt wurden die Mädchen von Dr. Volker Buba, Nachhaltigkeitsbeauftragter der Schule.

Die zweiwöchige Ausstellung wurde initiiert vom Ahlener Bündnis „PlastikFrei“. Darin arbeiten die Stadt Ahlen als Fairtrade-Stadt, die VHS, der Weltladen, die Verbraucherzentrale, die evangelische Kirchengemeinde und die Familienbildungsstätte zusammen. Nach zwei Wochen geht die Ausstellung zum Städtischen Gymnasium weiter.