Eine Erkältungswelle unter Kindern und Lehrenden hat die Mammutschule im Ahlener Süden erwischt. Schulfrei heißt es deshalb für die Jungen und Mädchen der städtischen Grundschule bis einschließlich Ende dieser Woche.

„ Der Vorgang hat nichts mit Corona zu tun. Der Vorgang hat nichts mit Corona zu tun. “ Elke Walter

Entwarnung kommt von der Schulleiterin: „Der Vorgang hat nichts mit Corona zu tun“, so Elke Walter in deutlichen Worten. „Einige Kinder waren schon mehrfach krank, weil sie sich in der Schule erneut angesteckt haben.“ Um diese Infektionskette zu unterbrechen, bleibe die Schule bis einschließlich Freitag geschlossen. Ausfallen müssen auch die Angebote der Offenen Ganztagsschule und die Notgruppenbetreuung.

Den vorübergehenden Unterrichtsausfall hat die Mammutschule in eigener Zuständigkeit entschieden. Das Kreisgesundheitsamt in Warendorf gab eine entsprechende Empfehlung ab, um die gegenseitigen Ansteckungen zu unterbinden. „Wir hoffen, uns am Montag alle wieder gesund wiederzusehen“, wünscht Elke Walter allen betroffenen Kindern und Lehrkräften gute Besserung.