Regional ist in, nicht nur beim Gemüse. „Ahlen ist sogar in der glücklichen Lage, 100 Prozent lokalen Strom anbieten zu können“, sagte Stadtwerkegeschäftsführer Hans Jürgen Tröger . Der freute sich am Dienstag sehr über einen neuen Großabnehmer für das Erzeugnis der Ahlener „Strombauern“. Tröger begrüßte Reiner Winands , Prokurist und Einkaufsleiter des neuen großen Stadtwerkekunden: die Leifeld Metal Spinning AG.

Beitrag zur nachhaltigen Produktion

„Für uns ist das ein erheblicher Beitrag zur nachhaltigen Produktion“, betonte Reiner Winands. Das Unternehmen verbrauche nicht nur in der Produktion seiner weltweit vertriebenen Spezialprodukte den Strom aus Ahlen. „Auch die Mitarbeiter nutzen ihn“, erklärte der Einkaufsleiter. Denn sie könnten hier ihre E-Fahrzeuge zu günstigen Tarifen aufladen. Obendrein habe sich das Unternehmen bereits einen kleinen E- und Hybridfahrzeugpark angeschafft.

„Uns reizt es besonders, dass dieser Strom praktisch frisch vom Feld kommt“, zwinkerte Winands. Wenn auch etwas teurer, so sehe er darin doch mittel- und langfristig die wirtschaftlichere Energieversorgung. Dieser Strom von dem lokalen Anbieter habe sich für das Unternehmen als die optimale Alternative erwiesen.

„Für alle ein Gewinn“

Eine Feststellung, die örtliche Strombauern wie Bastian Lentrup und Georg Breloh gern hören. Die beiden kommen von Betrieben, mit denen die Windkraftnutzung im Ahlener Umfeld ihren Anfang nahm. „Es ist für alle ein Gewinn, wenn der Strom praktisch direkt vermarktet wird“, befand Georg Breloh. Denn ganz gleich dem lokalen Gemüse entfielen auch beim lokalen Strom lange Versorgungswege. „Das ist ein nicht zu unterschätzender ökologischer Vorteil“, versicherte Diplom-Ingenieur Clemens Lüffe vom Partnerunternehmen Elka Windstrom. Zusammen mit Kay Sparenberg von der Energiehandelsgesellschaft West organisiert und lenkt er den lokalen Vertrieb der Energieernte über die Stadtwerke.

„Ahlen-Strom ist auch eine Alternative für private Stadtwerkekunden mit attraktiven Tarifen“, ergänzte Thorsten Hatton von den Stadtwerken.