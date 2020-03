Wie das Gesundheitsamt des Kreises Warendorf am Mittwochmittag mitteilte, seien zwei Männer aus Ahlen und weitere zwei aus Oelde positiv auf das Virus getestet worden. Beide seien aus Südtirol zurückgekehrt, hätten nur leichte Symptome und befänden sich in häuslicher Quarantäne.

Das Gesundheitsamt ermittelt nun die Kontaktpersonen. Am Nachmittag erhöhte sich die Zahl durch eine Ahlenerin – ebenfalls mit leichten Symptomen – auf vier.

Den ersten bestätigten Fall einer Coronavirus-Infektion im Kreis Warendorf hatte das Gesundheitsamt am Samstag bestätigt. Am Dienstagmorgen waren zwei Fälle in Beckum und Beelen bekannt geworden.Inzwischen sind es – Stand Mittwochnachmittag – sieben.

Weitere Informationen zum Coronavirus unter www.kreis-warendorf.de .