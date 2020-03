Humor in Zeiten der Coronakrise – für Oliver Welke ganz wichtig. „Eigentlich müssen wir froh sein, diese Show überhaupt noch vor Publikum aufzeichnen zu dürfen“, sagt der Moderator, als er in diesen Tagen das Studio in Köln-Mülheim betritt. Dort wird jeden Freitag die „Heute-Show“ für das ZDF aufgezeichnet – seit vorigen Freitag allerdings ohne externe Gäste.