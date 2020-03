Jetzt stubst es in der Weststraße

„Frau Stubs“ meldet sich nach kurzer Café-Pause zurück. Nicht auf dem Markt, sondern in der Zone. Im ehemaligen „Bauchladen“, der vor zwei Wochen in der Weststraße schloss, will Jenny Hartmann frisch durchstarten. Vielleicht schon Mitte April.

Sechs Wochen ohne ihr kleines Café? „Fürchterlich“, gesteht die 43-Jährige. Sie habe die Leute vermisst, die nicht nur zu Kaffee und Kuchen kamen, sondern auch zum Klönen. Die große Politik – sie fand im Kleinen in guter Stube statt.

Die kleine Stube mittendrin

Vor vier Jahren hatte Jenny Hartmann den Markt-Leerstand übernommen, in dem bereits zwei Vormieter ihr Café-Glück versuchten. Und nach kurzen Gastspielen aufgaben. Ihre Geschichte aber sollte eine Erfolgsgeschichte werden. Das Café in Kürze Kult. Warum es am Ende anders kam, darüber mag die Ahlenerin inzwischen nicht mehr gerne sprechen. Zwei Jahre Marktbaustelle seien ein Jahr zuviel gewesen. Der große Platz – Baustelle. Sie mit ihrer kleinen Stube mittendrin. Gäste blieben weg, die Einnahmen brachen ein und zehrten auch den letzten Puffer auf. Dazu ein Haussegen, der in die Schräglage geraten war. Im November dann die vorläufige Insolvenz, aus der sich jetzt ein Weg heraus findet.

„ Fürchterlich. Fürchterlich. “ Jenny Hartmann über die Zeit ohne Café

Die Nachricht hatte im November eine Welle der Hilfsbereitschaft in Gang gesetzt. Und neue Power gegeben, jetzt neu durchzustarten. Am 31. Januar räumte Jenny Hartmann ihr „Stubs“ am Markt. Dass ausgerechnet jetzt die Immobilie an der Weststraße frei würde, für sie – trotz anderer unglücklicher Umstände – ein kleiner Glücksfall. Denn: Mit dem Objekt habe sie vor Jahren schon einmal geliebäugelt. Zentral in der Laufmeile, perfekt im Zuschnitt und vom Ambiente wie gemacht für ein Café mit besonderer Note. Die klappernde Fliese und die knatschende Tür werde sie wohl vermissen, lacht Jenny Hartmann. Die selbst in der Küche noch zu hören gewesen seien, wenn jemand reinkam.

„Stubs“ als Marke

Bleibt‘s beim Namen? „Klar“, sagt die Einzelkämpferin. Das „Stubs“ sei Marke, der stecke in vielen Köpfen. Im alten Geist solle es schließlich weitergehen. Mit künftig 130 Quadratmetern kommen jetzt 50 hinzu. Der Zuschnitt steht längst auf dem Papier: Links lang dran runter die Theke, hinten rechts an der „Opus“-Umkleidefront die Küche. Das alte Mobiliar soll auch das neue sein. Schließlich sei es das, was das „Stubs“ immer ausgemacht habe.

„Zum Crema vielleicht noch ein Stück Käsekuchen?“ Die kesse Frage wird man künftig häufiger in der Weststraße hören, denn bestuhlt wird auch draußen. Mit Schattengarantie, die Jenny Hartmann als neues Nordkind als Gewinn sieht nach zwei heißen Sommern, die immer wieder zum Hitzefrei zwangen, wenn auf dem Platz die Luft stand. Für Sonnenanbeter soll es schräg gegenüber eine Möglichkeit geben, Platz zu nehmen. Service dann quer über die Straße.

Von montags bis donnerstags soll das „Stubs“ von 9 bis 18 Uhr geöffnet sein, freitags und samstags etwas länger. Dann mit kleinen Speisen bei Wein oder Bier. Mitte April will Jenny Hartmann startklar sein. Vorausgesetzt, die Großwetterlage durchkreuzt nicht noch ihren ambitionierten Zeitplan.