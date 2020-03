Stadt bläst alle Veranstaltungen ab

Mit umfangreichen Schließungen und Absagen reagieren das Land NRW und die Stadt Ahlen auf die Corona-Lage. So werden ab Montag auch in der Wersestadt alle Schulen und Kitas geschlossen bleiben.

Keine Neuinfektionen bis Freitagnachmittag

In Ahlen gab es bis Freitagnachmittag keine bekannten Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Einer der am Donnerstag gemeldeten Fälle habe sich bei ei­nem weiteren Test nicht bestätigt, so dass die Gesamtzahl der Erkrankten aus Ahlen weiterhin bei vier liege, teilte die Pressestelle der Kreisverwaltung Warendorf mit.

Gleichzeitig gibt die Stadt Ahlen bekannt, dass alle städtischen Veranstaltungen bis zu den Osterferien abgesagt sind. Bis zum Ferienbeginn werden ebenso die Angebote der Volkshochschule (VHS) eingestellt, die über das normale Kursprogramm hinausgehen. Die Jugendzentren Juk-Haus (Im Burbecksort) und JZ Ost (Wetterweg) öffnen bis zu den Osterferien ebenfalls nicht mehr. Gleiches gilt für die Anlaufstelle der Mobilen Jugendarbeit in der Innenstadt (Ostenmauer) und die Jugendräume Vorhelm und Dolberg.

„Wir stehen vor einer in der Geschichte der Stadt Ahlen noch nie dagewesenen Situation“, sagt Bürgermeister Dr. Alexander Berger laut einer Pressemitteilung. Mit Entschlossenheit und Konsequenz müssten nun alle erforderlichen Schritte umgesetzt werden, damit sich das Coronavirus so langsam wie möglich verbreitet. „Es geht darum, die für das Gesundheitswesen und das öffentliche Leben unverzichtbaren Bereiche intakt zu halten“, verdeutlicht Berger.

Notbetreuung in Kitas

Um die Betreuung von Kindern zu gewährleisten, deren Eltern in systemkritischen Bereichen tätig sind, soll es ab Montag Notbetreuungen geben. Die Träger der Ahlener Kindertagesstätten und Großtagespflegestellen haben sich bereit erklärt, für Kinder Betreuungen anzubieten, deren Eltern in folgenden Sektoren arbeiten: Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Ordnungsbehörden, Justiz, ärztliches und pflegerisches Personal.

Abgesagt hat Bürgermeister Berger bis zu den Osterferien auch sämtliche Ausschusssitzungen sowie die Ratssitzung am 30. März. Gegebenenfalls auftretende unaufschiebbare Angelegenheiten sollen im Zuge von Dringlichkeitsentscheidungen behandelt werden. Ab Montag schaltet die Stadt Ahlen für Bürgerinnen und Bürger ein Corona-Telefon, das zu den Dienstzeiten zwischen 9 und 16 Uhr unter der Rufnummer 5 94 44 zu erreichen ist.

Lanz-Multivision verschoben

Die für kommenden Freitag, 20. März, geplante Multivisionsshow „Grönland – Meine Reisen ans Ende der Welt“ mit dem bekannten TV-Moderator Markus Lanz in der Stadthalle muss ebenfalls ausfallen. Geschäftsführer Andreas Bockholt hofft auf Verständnis für die nach Rücksprache mit dem Tour-Management von Lanz getroffene Entscheidung. Derzeit liefen Gespräche über einen Ersatztermin, der in Kürze bekannt gegeben werde. Bockholt: „Bereits erworbene Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Alternativ können die Tickets an der jeweiligen Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden.“