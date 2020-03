„Weniger Kunden – weniger Umsätze“

Samstagmorgen auf dem Wochenmarkt: der Marktplatz ist voll, alle Händler sind gekommen und die Stände sind dicht belagert. Ein Thema sorgt an diesem sonnigen Vormittag für Gesprächsstoff: das Coronavirus und seine drastischen Vorsichtsmaßnahmen, die auch in Ahlen das kulturelle und gesellschaftliche Leben zum Erliegen gebracht haben. Unsere Zeitung wollte es wissen und hat Passanten und Geschäftsleute nach ihrer ganz persönlichen Einschätzung dazu gefragt.

Im „Cinema“ wartet die Familie Hasse auf Tickets und Getränke. Die fünfjährige Tochter Mila freut sich auf den Film „Heinzelmännchen“. Der Schließung der Kita in der nächsten Woche sehen die Eltern Jaqueline und Steve entspannt entgegen. Sie ist noch in Elternzeit, er hat von seiner Automobilfirma ein Homeoffice-Angebot im IT-Bereich bekommen. Auf die leichte Schulter wollen sie die Pandemie aber nicht nehmen. „Abstand halten und die Hygienemaßnahmen verstärken“, ist ihre Devise. Kino-Servicemitarbeiter Sören Jehne hat in den zurückliegenden Tagen einen deutlichen Kundenschwund festgestellt. Dabei achtet er beim Ticket-Verkauf darauf, immer zwei Sessel zwischen den Kinofreunden frei zu halten.

„ Das sind aber keine Panikkäufe. Das sind aber keine Panikkäufe. “ Heinz Schwippe

Marktbeschicker Heinz Schwippe freut sich über seinen treuen Kundenstamm, der an diesem Vormittag mehr als sonst kauft. „Das sind aber keine Panikkäufe“, sagt er und rät in der Krise dazu, die Ruhe zu bewahren. Die frische Luft stärke das Immunsystem.

Das ist bei Hans Terlunen nicht mehr so intakt, denn der 78-Jährige zählt aufgrund einer Vorerkrankung zur Risikogruppe. „Soziale Kontakte finden nur per Telefon statt“, sagt er. Bis auf die Einkäufe auf dem Wochenmarkt bleibe er zu Hause.

Petra Degener schiebt ihren Enkel im Kinderwagen über den Markt. Wird sie ihn auch in der kommenden Woche betreuen müssen, wenn die Kita geschlossen ist? „Nein“, sagt sie. „Meine Tochter ist schwanger und bleibt zu Hause“. Schlechter sieht es schon bei ihrer zweiten Tochter aus. Sie ist alleinerziehend und hat niemanden für den zehnjährigen Leon, der die Martinschule besucht. Der Chef habe ihr unbezahlten Urlaub angeboten, aber das könne sie finanziell nicht stemmen. Und die Oma? Die ist auch berufstätig und kann ihren Arbeitgeber nicht im Stich lassen, bedauert Petra Degener.

„ Das Vereinsleben fehlt uns sehr. Das Vereinsleben fehlt uns sehr. “ Erika Liebetrau und Ulrich Freyt

Erika Liebetrau und Ulrich Freyt sind begeisterte Anhänger des Schwimmsports und arbeiten als Trainer im Heessener Bad. Das ist aufgrund der Corona-Maßnahmen geschlossen. „Das Vereinsleben fehlt uns sehr“, bedauern sie. Sie agieren jetzt vorsichtig, fassen keine Türklinken und Rolltreppen- Läufe an. Im Mai haben sie einen Urlaub an der Mosel, im Juni auf Rügen gebucht. „Wir hoffen, dass es klappt“, sind sie noch ganz optimistisch.

Iris Binder sitzt mit zwei guten Bekannten draußen in der Sonne und genießt einen Cappuccino. Sie hält die Vorsichtsmaßnahmen für übertrieben, das Virus sei nicht so aggressiv wie andere, der Großteil der Erkrankten habe nur leichte Symptome. Jetzt schon Veranstaltungen im Mai und Juni abzusagen, findet sie falsch. Insbesondere in den sozialen Netzwerken werde Panikmache betrieben, kritisiert die Mitarbeiterin von Thyssen Krupp, wo jeden Morgen ein Krisenstab zum Thema „Corona“ tagt.

„ Da werden wir heute Abend mal zu Hause im kleinen Kreis Leckeres zubereiten. Da werden wir heute Abend mal zu Hause im kleinen Kreis Leckeres zubereiten. “ Beate Wittenzeller

Beate Wittenzeller kommt mit einem neuen Raclette-Gerät zu der Gruppe. „Da werden wir heute Abend mal zu Hause im kleinen Kreis Leckeres zubereiten. Ich hoffe, ich bekomme die erforderlichen Zutaten dafür“, sagt sie. Schlimm fände sie, wenn hier in Anlehnung an Italien und Österreich auch Geschäfte schließen müssten, sagt die Inhaberin der Modeboutique „Miss Ney“.

„Weniger Kunden, weniger Umsätze“ – so bringt Silke Kupfernagel, Inhaberin von „Rund um Chic“ die letzte Woche auf einen Nenner. Diese Erfahrung hat auch Bernd-Uwe Lieftüchter in seinem gleichnamigen Herrenmodegeschäft gemacht, und auch der „Schuhpark“ registrierte in den letzten Tagen deutlich weniger Kunden und Umsätze als sonst zu Saisonbeginn.

„ Meine Tochter hat mir das Einkaufen verboten. Meine Tochter hat mir das Einkaufen verboten. “ Lieselotte Brock

„Meine Tochter hat mir das Einkaufen verboten“, sagt Lieselotte Brock, die gemeinsam mit Freundin Edith Krietenbrink unterwegs ist. Die Über-80-Jährigen genießen die frische Luft und insbesondere die wärmende Sonne. „Hoffentlich ist alles schnell vorbei“, hoffen sie auf ein baldiges Ende der Vorsichtsmaßnahmen.

In einem Eiscafé in der Fußgängerzone ist es rappelvoll , in den Cafés bleiben die Tische überwiegend leer, und die Fußgängerzone leert sich zur Mittagszeit. Schnell wieder nach Hause heißt die Devise. In Zeiten des Coronavirus sind soziale Kontakte tabu.