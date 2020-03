Am Montag einzukaufen, war nicht die beste Idee. Knapp werdende Parkplätze gaben schon einen Eindruck auf das, was die Kunden im Geschäft erwartete.

„So was haben wir nicht mal vor Weihnachten “, sagt Jörg Meier , Inhaber des Rewe-Markts an der Hammer Straße. Seit Stunden sind alle Kassen besetzt und der Kundenstrom reißt nicht ab.

Gähnende Leere bei vielen Konserven. Der gleiche Anblick beim Toilettenpapier. Dabei ist doch gerade erst frisch aufgefüllt. „Wir hatten zwei Paletten bekommen, das reicht sonst zwei Wochen“, staunt Astrid Meier. Sie frage sich wirklich, wohin das geht.

Mittlerweile ist das Papier und viele andere Artikel beim Lieferanten kontingentiert. „Wir können so viel bestellen, wie wir wollen, wir kriegen nur, was da ist“, ist eine der häufigsten Aussagen der Geschäftsfrau an diesem Montagmorgen.

Für die beiden Kaufleute ist diese Hamsterei nicht nachvollziehbar. „Es kommt immer mal vor, dass ein Artikel gerade nicht mehr da ist“, betont Jörg Meier. Doch mit der nächsten Lieferung, spätestens ein zwei Tage danach, sei alles wieder da. Er beschwört alle Menschen nicht in Panik zu verfallen. „Die Nachfrage wird befriedigt“, stellt er klar. Doch eine Einschränkung gibt es. Nämlich wenn die Menschen Unmengen auf Vorrat einkaufen. „Wenn wir bei den haushaltsüblichen Mengen bleiben, kommt die Produktion nach und alles läuft glatt“, versichert der Einzelhändler.

Die Meiers denken auch an ihre Mitarbeiter. Denn auch die laufen an der Kapazitätsgrenze. Kaum sind Waren eingeräumt, muss schon wieder nachgelegt werden. An der Kasse sind die empfohlenen zwei Meter Abstand nicht zu realisieren. Dazu der Geldkontakt und auch dem Husten sind die Kassierer dauernd ausgesetzt. Doch es gibt keinen anderen Weg. „Wir hoffen auf das Beste und danken unserem tollen Team für den Einsatz“, sind sich Jörg und Astrid Meier einig.

Es gibt in den Geschäften genug für alle. Auch wenn sich wie gegenüber am Lidl-Markt morgens schon lange Schlangen vor der Ladenöffnung bilden. Die Kaufleute beruhigen und sind sicher, dass es bei normalem Kaufverhalten keine Versorgungsprobleme gibt.