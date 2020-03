Auch Kino, Stadtbücherei und Parkbad dicht

Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, treten mit dem heutigen Tag weitere Schließungen und Maßnahmen auch in Ahlen in Kraft.

Parkbad und Parksauna:Gemäß Erlass des NRW-Gesundheitsministeriums ist ab dem heutigen Dienstag landesweit der Betrieb von Fitnessstudios, Schwimm- und Spaßbädern sowie Saunen untersagt. Dem muss sich auch die Bädergesellschaft Ahlen fügen. „Wir werden das Parkbad und die Parksauna bis auf Weiteres schließen“, teilte Betriebsleiter Thomas Schliewe am Montagmittag mit. „Stand heute“ würden jedoch keine Mitarbeiter in den Zwangsurlaub geschickt. Im Parkbad könnten nun gründliche Reinigungsarbeiten durchgeführt werden, und auch im Freibad am Bürgermeister-Corneli-Ring gehe die Vorbereitung auf die Saison unvermindert weiter. Ob sie Anfang Mai eröffnet werden kann, werde freilich in diesem Jahr wohl nicht nur vom Wetter abhängen, vermutet Schliewe. „Wir müssen abwarten.“

„Cinema Ahlen“:„Ich bin gerade im Kino“, meldet sich Martin Temme am Telefon. Mit einigen Mitarbeitern sei er damit beschäftigt, den Betrieb auf Null herunterzufahren. Dazu gehört auch, das Popcorn zu entsorgen. Innerlich hatte der „Cinema“-Betreiber schon damit gerechnet, dass auch die Kinos noch drankommen würden. „Wir hoffen, dass wir am 19. April wieder öffnen können“, sagt Temme. Das Wörtchen „spätestens“ vermeidet er in diesen Zusammenhang. Aber auch ohne Schließung hatte das Publikum schon auf die Corona-Krise reagiert. Zuletzt kamen nur noch 25 Prozent der sonstigen Besucher. Betroffen von der vorübergehenden Schließung sind auch 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die als Mini-Jobber in den nächsten fünf Wochen finanziell erst einmal im Regen stehen.

Schutz der Bürger

Stadtbücherei:Auch die Stadtbücherei an der Südenmauer ist ab heute für das Publikum geschlossen. Weitere Informationen über laufende Ausleihfristen etc. findet man auf der Internetseitewww.stadtbuecherei-ahlen.de. Auskünfte werden auch telefonisch erteilt unter der Nummer 59-292.

Stadtverwaltung:„Zum Schutz der Bürger sowie der Beschäftigten“, wie es in ei­ner Pressemitteilung heißt, schränkt die Stadt Ahlen ab heute die Erreichbarkeit ih­rer Dienststellen erheblich ein. Publikumsverkehr ist nur noch nach telefonischer Voranmeldung möglich. Die Fachbereiche bleiben grundsätzlich weiter telefonisch oder per E-mail erreichbar.

Besuche nur nach Anmeldung

Um Infektionen wirksam zu vermeiden, können persönliche Besuche nur noch nach vorheriger Anmeldung erfolgen. Die Öffentlichkeit wird gebeten, Terminanfragen auf absolut notwendige und nicht zu verschiebende Angelegenheiten zu begrenzen. Es wird um Verständnis gebeten, dass die Fachbereiche nur mit verminderter Kapazität besetzt sind, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen.

Der Zugang zum Rathaus erfolgt ab Dienstag ausschließlich über den Eingang im Untergeschoss (Druckerei). Personen, die mit ihrem Sachbearbeitenden einen Termin vereinbart haben, werden gebeten, sich dort anzumelden. Hier werden gelbe Wertstoffsäcke abgegeben, auch Anträge können dort eingereicht werden. Der Eingang am Rathausvorplatz bleibt verschlossen.

Verschlossen bleibt auch das Baudezernat (Technisches Rathaus) an der Südstraße. Besucher, die mit ih­rem Sachbearbeitenden ei­nen Termin vereinbart haben, werden zum abgesprochenen Zeitpunkt am Haupteingang Südstraße in Em­pfang genommen. Nach telefonischer Vereinbarung vergeben ebenso die Ahlener Umweltbetriebe und die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Termine. Beide sind untergebracht im „gdz Office plus“ an der Beckumer Straße.

Das Standesamt führt ab sofort Trauungen nur noch im Heimatmuseum durch. Zusätzliche Gebühren entstehen dadurch nicht. Die Anzahl der Anwesenden ist auf zehn Personen einschließlich der vollziehenden Standesbeamtin beschränkt.