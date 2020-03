Vor 30 Jahren fing alles an

Niko Christou ist mit seinem griechischen Restaurant „Bei Niko“ ein fester Bestandteil der Ahlener Gastronomie. Seit einigen Jahren ist er in der Nordstraße 16 beheimatet. Angefangen hat alles aber in der Hellstraße 40, dort öffnete Christou am 15. März 1990, also vor 30 Jahren, erstmals die Tür zum eigenen Restaurantbetrieb. Dieses Jubiläum wurde am Sonntag mit vielen Stammgästen bei einem ausgedehnten Frühschoppen gefeiert.

Der heute 66-jährige Niko Christou kam erstmals mit seinen Eltern im Jahr 1964 aus seinem griechischen Heimatort Krya-Wrissi bei Saloniki nach Deutschland. Allerdings ging er dann vorübergehend von 1974 bis 1987 wieder zurück in die Heimat, um dort unter anderem seinen Wehrdienst zu absolvieren. In dieser Zeit lernte er auch seine Frau Theodora kennen, die er dann bei seiner Rückkehr nach Deutschland mitnahm.

Zurück in Deutschland fand er 1987 eine Anstellung bei Winkelmann in der Produktion, ehe er sich dann am 15. März 1990 in der Hellstraße 40, wo sich heute das „Gourmetlädchen“ befindet, als Gastronom selbstständig machte. Dort blieb er bis zum Jahr 2008 und zog dann zur Südstraße 1 am Marktplatz um, in dem nach seinem weiteren Wechsel der „Steinofen“ bis heute sein Domizil fand. 2012 verkleinerte Niko Christou sich und zog zur Nordstraße 16 (ehemals „Kosta“).

Als er angefangen habe, seien die Zeiten noch sehr gut gewesen, blickt Niko Christou zurück, es sei aber alles schwerer geworden. „Trotzdem können wir zufrieden sein“, findet er, „ich bereue nichts.“ Vor allem, weil er und seine Familie in den zurückliegenden Jahrzehnten viele nette Menschen kennengelernt hätten – sehr viele, wie er betont. „Wir haben noch immer Gäste, die von Anfang an dabei sind.“ Und inzwischen kämen auch deren Kinder zu ihm, was er sehr schön findet.

Niko fühlt sich wohl in seinem Lokal, in dem tatsächlich viele Familienmitglieder mit anpacken. „Sonst kannst du nicht überleben, das ist sehr wichtig“, sieht er da aber auch eine gewisse Notwendigkeit. Wie lange er noch für seine Gäste da sein möchte? „Ein paar Jahre noch“, will Christou so bald noch nicht Abschied nehmen.