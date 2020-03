Einstimmig weiter mit Franz Börste

Viel Diskussionsbedarf hatten die Sänger des MGV „Concordia“ bei ihrer Jahreshauptversammlung am Donnerstagabend in der Begegnungsstätte St. Marien. Die Tagesordnung umfasste 16 Punkte. So stand auch die Wahl des engeren Vorstands an. Der Vorsitzende Franz-Josef Börste erklärte: „Diese Jahreshauptversammlung hat viele Aufgaben.“ Dazu gehöre auch der Ausblick auf die Zukunft des Chores. Für ihn war klar: „Manchmal sind Veränderungen notwendig!“

Nach der Begrüßung und dem Totengedenken blickte der Vorsitzende auf das vergangene, „ereignisreiche“ Jahr zurück. „Da war besonders das traditionelle Dreikönigssingen, da war das Probenwochenende in Bielefeld, da war das weltliche Konzert in der Stadthalle“, zeigte Börste auf. Das Konzert in der Stadthalle mit 450 zahlenden Besuchern bezeichnete er als großen Erfolg. Selbstkritisch meinte er: „Ich habe im vergangenen Jahr nicht alles richtig gemacht, vieles falsch gemacht! Aber ich habe immer das Beste für unseren Chor gewollt, da bin ich mir sicher.“ Der Vorsitzende räumte auch ein, dass es durchaus berechtigte Kritik an seinem Führungsstil gebe. Doch in der Versammlung wurde keine Kritik geäußert.

Einige Diskussionen gab es um den „Kleinen Chor“, der einen Extraprobentag hat. Einige Sänger sahen diesen Chor, der besonders von Chorleiter Wilfried Thorwesten favorisiert wird, wegen der zusätzlichen Probe kritisch. Da Thorwesten Donnerstag nicht anwesend sein konnte, wird das Thema bei der nächsten Probe mit ihm weiter besprochen.

Wie jedes Jahr wurden die Sänger des Jahres geehrt. Nur drei Fehlproben hatten Hubert Behrens, Winfried Dieckmann, Friedhelm Fabian und Heinz Knipping. Nur zweimal fehlten Norbert Kleinhans und Ulrich Scheffer. Einmal fehlte Franz-Bernd Kleinevers. Nicht eine Probe versäumten Franz-Josef Börste und Hermann Neuhaus.

Nach dem Jahresprotokoll von Wilfried Kleinekofort, das schriftlich vorlag, ging es um die Finanzen. Schatzmeister Norbert Kleinhans hatte ein Minus zu verzeichnen, das aber durch die Rücklagen ausgeglichen wurde. Die Kassenprüfung bescheinigte eine einwandfreie Kassenführung, so dass Schatzmeister und Vorstand entlastet wurden. Künftig zahlen die fördernden Mitglieder ihren Beitrag per Lastschrift. Der Jahresbeitrag wurde ohne Gegenstimme erhöht.

Für die Bewirtung bei den Proben, die bisher der Vorsitzende geregelt hat, wurde eine neue Regelung gefunden. Der älteste anwesende Sänger, Wilfried Franke, leitete dann die Wahlen. Der Vorsitzende Franz-Josef Börste, der seit 1999 den Chor führt: „Heute Abend sind die Weichen in diesem Chor so gestellt worden, wie ich es mir gewünscht und vorgestellt habe. Sie sind so gestellt worden, dass ich eine Zukunft für und in diesem Chor sehe“, meinte Börste und erklärte: „Deshalb bin ich bereit, mich erneut einer Wiederwahl zu stellen.“ Das wurde mit Applaus quittiert. So erfolgte einstimmig die Wiederwahl. In Abwesenheit wurde auch Franz Kimmeyer als Vize bestätigt. Schatzmeister bleibt Norbert Kleinhans. Hauptnotenwart ist Friedhelm Fabian. Als Schriftführer/Geschäftsführer wurde Thomas Fischer wiedergewählt. Das Jahresprotokoll schreibt weiter Wilfried Kleinekofort. Zum engeren Vorstand gehört als Ehrenmitglied noch Willi Appelhoff. Die Homepage gestaltet weiterhin Edward Fox. Die letzte Wahl des Abends war das Vereinslokal. Das bleibt die Begegnungsstätte St. Marien. Alle Wahlen waren einstimmig.