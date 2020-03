Das war ein aufregendes und auch erfolgreiches Jahr für die Zusammenarbeit der Stadtwerke und des Gemeinnützigen Bauvereins. Die Partner haben vor einem Jahr zum Nutzen der 24 Mietparteien im neuen Haus an der Kolpingstraße 3 den „Mieterstrom“ als Pilotprojekt gestartet. Nun ist die erste Abrechnung gekommen und die Mieter freuen sich über günstige Stromkosten.

„Die Anlage deckt über 45 Prozent der Endverbräuche“, berichtet Thorsten Hatton von den Stadtwerken. Das resultiert aus der vollständigen Nutzung der Dachflächen. Wärme und Strom werden in dem neuen Haus aus dem Sonnenlicht gewonnen. Die Anlage betreibt der Bauverein, die Abrechnung geht über die Stadtwerke. „Das war noch nicht so ganz einfach, als Pilotprojekt lohnt sich noch kein Programm dafür“, erzählt Mitarbeiter Niklas Boy. Mittels einer Computertabelle und viel Engagement konnte aber eine verständliche Abrechnung für die Mieter zusammengestellt werden.

„Das ist sicher der Anfang einer Reihe von ähnlichen Projekten“, überlegt Bauvereinsvorstand Franz-Josef Gosmann . Für ihn ist das der Weg in die Zukunft. Der Verein hat einen erheblichen Wohnungsbestand in der Stadt. „Wir sind uns sicher das sich viele Objekte für eine solche Maßnahme anbieten“, ergänzt Biljana Recker, Fachfrau für die Betriebskosten des Vereins.

Stadtwerke und Bauverein haben eine nachhaltige und mieterfreundliche Technik erfolgreich getestet. So wird Warmwasser durch Solarkollektoren bereitet, was Gas für jeden Mieter einspart. Dazu ist das Verfahren gut für die CO2-Bilanz. Genauso positiv wirkt sich die Photovoltaikanlage aus. „Damit versorgen wir zunächst unsere Mieter, weiteres wandert in die großen Batteriespeicher und der Rest geht ins Netz“, erläutert der Bauvereinschef nicht ohne Stolz. So gibt der Zwischen- oder Batteriespeicher auch dann günstigen Strom ab, wenn die Sonne nicht scheint.

Allerdings wünschen sich beide Partner weniger bürokratische Hürden bei solchen Projekten. „Für eine Privatperson ist der administrative Auffand, den so eine Mieterstromanlage mitbringt, beinahe nicht zu bewältigen“, bedauert Thorsten Hatton.