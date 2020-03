Gespannt auf die Küken

Sie wissen auch nicht was zuerst da war: das Ei oder das Huhn? Doch den Weg vom Ei zum Huhn erforschen zurzeit die angehenden Schulkinder des Marienkindergartens in Vorhelm. Hier ist das Foyer des Kindergartens vorübergehend zur Brutstation geworden.

Mit einer von Eltern zur Verfügung gestellten Brutmaschine werden 33 Eier unter der ständigen Beobachtung der Kinder ausgebrütet. Ein Ei wurde mit einem Gesicht angemalt. „Damit die Kinder sehen können, wie der Kasten die Eier wendet“, zeigt Katrin Geers . Denn nicht nur die Temperatur ist wichtig, auch die regelmäßige Bewegung des Eis entscheidet über den Bruterfolg. Für die Daten zieren Thermo- und Hygrometer die Front der Maschine. So können die Kinder ständig die optimale Temperatur überwachen. 37,4 Grad sind vorgeschrieben.

Luftfeuchte muss 50 bis 60 Prozent betragen

Auch die relative Luftfeuchte von 50 bis 60 Prozent wird überwacht. Erst kurz vorm Schlüpfen wird die auf 100 Prozent hochgefahren.

Auf einem Tisch mit Bilderbüchern liegen Werke, in denen die Entwicklung des Kükens hinter der dünnen Schale beschrieben wird. Dazu fertigen die jungen Geflügelzüchter selbst ein Buch mit den großen Ereignissen der rund 21 Tage dauernden Brutphase. So wird die Entwicklung der Eier von allen Eltern und Kindern auf das Genauste überwacht. Die für die Kinder lange Brutzeit wird mit einem selbstgebastelten Kalender verfolgt. Außerdem basteln sich die Kinder aus Woll-Pompoms eigene Küken.

Und wie läuft das Projekt in Zeiten von Corona? Am Montag übernahm die Familie Rieping den Brutkasten. Die Kinder können das Geschehen via WhatsApp weiter verfolgen. „Doch leider waren zehn der 33 Eier nicht befruchtet und mussten aussortiert werden“, bedauert Kindergartenleiterin Sylvia Meininghaus. Wenn die Küken geschlüpft sind und in den Stall müssen, werden die Kindergartenkinder sie besuchen. Schließlich gibt es so etwas wie eine Patenschaft zwischen den jungen Menschen und jungen Hühnern.