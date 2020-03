Vorerst ein letztes Mal auf der Pirsch

Selbstauferlegte Quarantäne am Sonntagnachmittag? Viele Ahlener zog es bei dem ersten Frühlingswetter stattdessen in die Langst, um beim Spaziergang wenigstens für ein paar Stunden alle Nachrichten rund um das Coronavirus zu vergessen. Immerhin 20 Kinder und Erwachsene schlossen sich sogar der Biologin und Umweltpädagogin Birgit Stöver und ihrem Mann Jens Benner-Stöver an, um im Wald auf Spurensuche zu gehen.

„Tierspurendetektive unterwegs“ heißt der Kursus der Volkshochschule (VHS), der einmal monatlich stattfindet – allerdings wohl zum vorerst zum letzten Mal. „Das ist vorläufig der letzte VHS-Kurs, der stattfindet“, stellte Birgit Stöver fest. Hinter den Kulissen in der VHS habe man lange überlegt, ob dieser am Sonntagnachmittag noch stattfinden soll. Der Veranstaltungsort unter freiem Himmel gab dann den Ausschlag für grünes Licht.

Was für eine Spur könnte sich da auf dem Waldboden befinden? Birgit Stöver ordnet sie einem Hund zu. Foto: Ralf Steinhorst

Was aber können Spuren von Tieren sein? Wer hier nur an Fußspuren denkt, denkt zu kurz. Federn, Fellteile, Knochen oder Zähne von gestorbenen oder gerissenen Tieren oder auch Bauten gehören nämlich auch dazu, wie die Kinder vor dem Abmarsch am Sammelpunkt in Nachbarschaft des Tretbeckens schnell herausfanden. Dass sie sich am Frühlingsbeginn befanden, machte Birgit Stöver deutlich: „Noch sind nicht alle Tiere wach, einige sind noch im Winterschlaf.“ Dann ging es los, die Kinder zogen bereitwillig den Bollerwagen mit dem Kursmaterial.

An der ersten Station galt es, Kärtchen mit Fußspuren und Tierabbildungen zu sammeln und diese dann zuzuordnen. Ein Wildschwein komme mit zwei Zehen auf die Erde, habe hinten aber zwei weitere Zehen, erklärte Birgit Stöver ihren interessierten Begleitern. Was ist mit Wolf- und Hundespuren? „Einen Wolf vom Hund zu unterscheiden, ist ganz schwer – das können nur Fachleute“, teilte die Biologin ihr Wissen. Und schob auch gleich den Unterschied zwischen Hund und Katze hinterher: „Die Katze hat Krallen, die sie ausfahren kann, der Hund nicht.“

Auf dem Weg zur nächsten Station war die Entdeckung von Tierspuren im feuchten Untergrund gefragt – häufig von Hunden. „Die Indianer könnten da bestimmt jetzt sagen, wie schwer dieser Hund war“, sagte Stöver über die amerikanischen Ureinwohner, denen sie großes Wissen beim Spurenlesen bescheinigte.

Derweil legte Jens Benner-Stöver in einiger Entfernung zur Gruppe zehn Tierspuren am Wegesrand aus, die gesucht werden sollten. „Ich habe auch eine Libellenlarve versteckt, die findet nie jemand“, erklärte er – auch er hat seinen Spaß.

Gefunden! Johanna hat ein von Jens Benner-Stöver ausgelegtes Teil von einem Hirschgeweih entdeckt. Foto: Ralf Steinhorst

Dafür fand Johanna ein Stück Hirschgeweih. „Wenn die Paarungszeit vorbei ist, fällt das alte Geweih ab, und dann wächst ein neues“, erzählte Birgit Stöver zu dem Fund. Weitere waren der Unterkiefer eines Rehs und ein Stück von einem Hornissennest. „Die machen Pappe aus Holz“, erklärte die Umweltpädagogin, um dann darauf hinzuweisen, dass Hornissen friedliche Tiere sind – solange man nicht an deren „Wohnung“ gehe. Dann wehrten sie sich. Dass fünf Hornissenstiche einen Menschen töten, stimme indes auch nicht.

Am Ende erfüllte sich übrigens Jens Benner-Stövers Vermutung: Niemand hat die Libellenlarve gefunden. Seine Frau hofft, dass die Spurendetektive bald wieder auf die Suche gehen können.