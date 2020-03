Besuchssperre im St.-Franziskus-Hospital

Angesichts der Verbreitung des Coronavirus in Deutschland empfehlen die Gesundheitspolitik und das Robert-Koch-Institut „die Reduzierung von sozialen Kontakten mit dem Ziel der Vermeidung von Infektionen“. Den Krankenhäusern wurde geraten, Besuche somit möglichst einzuschränken.

„Das Virus stellt für kranke und alte Menschen eine besondere Bedrohung dar“, heißt es in einer Pressemitteilung des St.-Franziskus-Hospitals Ahlen. Das möchte seine Mitarbeiter, aber auch Besucher bestmöglich davor schützen.

Im Rahmen der Präventionsmaßnahmen sprach das Krankenhaus deshalb bis auf Weiteres eine Besuchssperre aus. Nur wer eine Ausnahmeregelung mit der jeweiligen Station bzw. den zuständigen Medizinern getroffen habe, erhalte einen Besucherausweis, berichtet das Hospital. Dieser sei bereits am Krankenhauseingang vorzuzeigen.

Mögliche Ausnahmebesucher können Angehörige von schwererkrankten Patienten, Eltern von Kindern sowie frisch gewordene Eltern sein. In täglicher Abstimmung mit dem Träger, der St.-Franziskus-Stiftung in Münster, sowie mit dem Kreisgesundheitsamt in Warendorf und nach den Vorsorgeempfehlungen des Gesundheitsministeriums passt das St.-Franziskus-Hospital täglich seine Vorsorgemöglichkeiten an.

„Wir bitten alle Angehörigen um Verständnis für diese notwendigen Maßnahmen, die zum Schutz der Patienten und der Handlungsfähigkeit des Krankenhauses dringend geboten sind. In Abstimmung mit unserem Träger, der St.-Franziskus-Stiftung in Münster, und den Vorgaben, die das Gesundheitsministerium gegen die Verbreitung des Coronavirus (SARS-CoV-2) empfiehlt, wurde auch ein Teil der planbaren Operationen verschoben, um die Kapazitäten an Intensivbetten erhöhen zu können“, beschreibt Geschäftsführerin Anja Rapos die derzeitig umgesetzten Maßnahmen. Zunächst bis zum 3. April werden keine stationären und ambulanten Operationen mehr durchgeführt, nur noch Notfall- und dringende Tumoroperationen.

„Natürlich stehen wir weiterhin uneingeschränkt 24 Stunden die Woche bei akuten Erkrankungen zur Verfügung. Wir bitten allerdings, nur maximal eine Begleitperson pro Patient bei Einlieferung ins St.-Franziskus-Hospital Ahlen mitzubringen“, so der Ärztliche Direktor Dr. Norbert-Wolfgang Müller . Dazu habe das Hospital die Caféteria für die Öffentlichkeit geschlossen, Kurse der Elternschule und Gottesdienste in der Kapelle fänden nicht statt. „Auch da halten wir uns an die vorsorglichen Empfehlungen. Interne Veranstaltungen sind bis auf Weiteres abgesagt“, so Müller.

Die Sprechstunde der Chirurgischen Ambulanz wird weiter aufrechterhalten und telefonisch angeboten. Ab sofort können Patienten für die Allgemein-, Visceral- und Thoraxchirurgie sowie die für Orthopädie, Unfallchirurgie, Hand- und Wiederherstellungschirurgie die Sprechstunde unter Telefon 85 83 11 wahrnehmen. Diese ist von Montag bis Freitag in der Zeit von 8.30 bis 16.15 Uhr und am Samstag und Sonntag von 9.30 bis 11.30 Uhr fachärztlich besetzt. „Notwendige ambulante Betreuung findet nach wie vor statt, bedarf jedoch der persönlichen Absprache“, erklärt Dr. Frank Klammer, Ärztlicher Direktor.

Das St.-Franziskus-Hospital steht in engem Kontakt mit dem Kompetenzzentrum für Mikrobiologie und Hygiene der St.-Franziskus-Stiftung Münster. Dieses verfüge unter anderem über ein Speziallabor, in dem das Coronavirus in kurzer Zeit nachgewiesen werden könne, heißt es weiter. Bei Verdacht auf eine Infektion sollten sich Betroffene zuerst telefonisch mit dem Hausarzt in Verbindung setzen. Das Aufsuchen der Praxis oder eines Krankenhauses wäre gegebenenfalls der zweite Schritt. Aktuelle Informationen stellt das Robert-Koch-Institut bereit.