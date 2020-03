Es klingelt ununterbrochen

„Es klingelt fast ununterbrochen“, sagt Carsten Rheker , der die Corona-Hotline der Stadtverwaltung betreut. „Oft geht es vor allem darum, zuzuhören und an Fachstellen weiterzuvermitteln, vor allem, wenn es um medizinische Sachen geht“, erklärt er. Zudem würden sich viele Gaststättenbetreiber melden, die nach den erlaubten Öffnungszeiten fragen: „Wir können ihnen dann den aktuellen Stand sagen, weisen aber auch darauf hin, dass sich die Betreiber weiterhin regelmäßig über die Homepage der Stadt Ahlen informieren sollen, da es laufend neue Entwicklungen gibt.“

Weitere Fragen gibt es von Rückkehrern aus Risikogebieten wie Österreich oder Frankreich. Bei einigen Nachfragen muss Carsten Rheker schmunzeln: „Es gab einen Anruf einer Supermarkt-Kundin, weil dort im Laden jemand gehustet hätte. Oder es gab einen Anruf, weil die Person ein Kratzen im Hals verspüre. Da können wir natürlich nicht weiterhelfen.“

Nur wenige Betreuungen in Kitas

Weitaus entspannter ist die Situation derweil in den Schulen und Kitas. „Ich habe gestern gut die Hälfte der Kitas durchtelefoniert. Der Tenor war insgesamt, dass es nur ganz wenige Betreuungen gebe“, berichtet André Deppe, Gruppenleiter der Tagesbetreuungen für Kinder. Allerdings erwartet er, dass es in den nächsten Tagen und Wochen durchaus noch schwieriger werden könnte: „Je länger es dauert, desto problematischer wird es wahrscheinlich. Irgendwann sind mögliche Überstunden oder Urlaubstage, die die Eltern jetzt nehmen, aufgebraucht.“ Dennoch appelliert er weiter eindringlich an die Kitas, die jeweiligen Nachweise der Elternteile, die in kritischen Infrastrukturbereichen arbeiten, genauestens zu überprüfen: „Einige Betriebe, beispielsweise auch aus dem Handwerksbereich, sollen wohl sehr großzügig solche Nachweise ausstellen.“

Relative Ruhe in Schulen

In den Schulen sei die Situation momentan „relativ ruhig“, skizziert Brigga Kazmierczak, Gruppenleiterin Schulverwaltung, die Lage. „Wir haben einzelne Fälle von Betreuungen, aber das klappt alles vernünftig und ist besser als befürchtet. Die Eltern zeigen viel Verständnis, auch wenn es natürlich eine gewisse Unsicherheit gibt.“ Ausdrücklich möchte sie deshalb auch ein „großes Dankeschön“ an die Eltern und Schulen richten.

Rathaus für Publikumsverkehr geschlossen

Im Rathaus ist die Stimmung durch die Schließung für den Publikumsverkehr ebenfalls auffallend ruhig. Auch der Eingang im Untergeschoss, der derzeit als einziger Zugang dient, ist wenig frequentiert. Zum Schutz von Bürgern sowie der Beschäftigten schränkt die Stadt seit Dienstag die Erreichbarkeit ihrer Dienststellen ein. Publikumsverkehr ist nur noch nach telefonischer Voranmeldung möglich. Die Fachbereiche bleiben weiter telefonisch oder per E-Mail erreichbar.