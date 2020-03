„Keine private Kinderbetreuung“

„Das ist überhaupt keine gute Idee“, sagt Bürgermeister Dr. Alexander Berger zu Berichten über Kinderbetreuungsgruppen, die sich privat oder in Unternehmen bilden. Berger versteht die gute Absicht hinter dem Engagement, warnt aber eindringlich: „Neue Gruppen zusammenzusetzen, erhöht das Risiko von Infektionen.“Aus diesem Grund würden auch die Notbetreuungen der Kitas und Schulen ausschließlich in schon bestehenden Zusammensetzungen organisiert und keine zentralen Notgruppen eingerichtet. Um die Verbreitung des Coronavirus‘ einzudämmen, sei die konsequente Vermeidung von sozialen Kontakten erforderlich.An alle Eltern, die jetzt unvorbereitet ihren Arbeitsalltag umorganisieren müssen, richtet der Bürgermeister ein Dankeschön: „Ich weiß, was wir uns zurzeit zumuten, aber es gibt dazu keine Alternative.“

Berger bittet alle Erziehungsberechtigten, auch weiterhin nicht die Großeltern mit der Betreuung zu beauftragen, weil ältere Menschen zur Risikogruppe zählen. Um Ansteckungen zu vermeiden, wiederholt er seinen Appell: „Keinesfalls dürfen private Betreuungsgruppen parallel aufgebaut werden.“ Das würde dem Ziel, soziale Kontakte zu minimieren, entgegenlaufen. Seit Montag ist ein bis zum 19. April geltendes Betretungsverbot für Schulen und Kindertageseinrichtungen verfügt. Die Entscheidung, ein Kind zur Betreuung in der Schule oder Kita aufzunehmen, dessen Eltern in einer der sogenannten kritischen Infrastrukturen tätig sind, zum Beispiel also im Gesundheitswesen oder der Energieversorgung, treffen die Leitungen der jeweiligen Schule oder Kindertageseinrichtungen und die Kindertagespflegepersonen.

Grundlage einer solchen Entscheidung ist zum einen ein Nachweis darüber, dass beide Elternteile – soweit nicht alleinerziehend – nicht in der Lage sind, die Betreuung zu übernehmen. Darüber hinaus muss eine schriftliche Zusicherung (oder Zusicherung der Nachreichung der Vorlage) der jeweiligen Arbeitgeber beider Elternteile vorliegen, dass deren Präsenz am Arbeitsplatz für das Funktionieren der jeweiligen kritischen Infrastruktur notwendig ist.

