Ein Exhibitionist an der Hansastraße rief am Mittwochnachmittag die Polizei auf den Plan. Als die Beamten dort eintrafen, zeigte sich der 29-jährige Mann weiterhin in schamverletzender Weise.

Die Einsatzkräfte nahmen den offensichtlich unter Drogen stehenden Ahlener zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.