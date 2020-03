Ordnungsdienst personell aufgestockt

„Je mehr wir alle jetzt diszipliniert sind, desto eher ist die Krise überwunden“, sagte Berger am Mittwoch bei einem Pressegespräch. „Wir müssen die sozialen Kontakte weitgehend einschränken, um die Übertragungswege wo immer möglich zu unterbrechen“, wirbt der Verwaltungschef um Verständnis.Auch die Sperrung aller Spiel- und Bolzplätze im Stadtgebiet hält der Bürgermeister für unvermeidlich. „Die Eltern sollten das bitte unbedingt beachten, im Interesse der Gesundheit ihrer Kinder.“

Die Einhaltung der Verfügungen, nicht zuletzt bezüglich der Schließung von Geschäften, Kneipen, Bars oder sonstigen Vergnügungsstätten, wie auch der Versammlung zu „Corona-Partys“ im Freien, werde selbstredend auch kontrolliert, macht Berger unmissverständlich klar. Der Ordnungsdienst sei dazu personell aufgestockt worden. „Verstöße sind übrigens keine Lappalien, sondern erfüllen den Straftatbestand“, ergänzt der städtische Pressesprecher Frank Merschhaus. „Die Lage ist ernst, das muss jeder begreifen.“

Dr. Berger hofft jedoch, dass es zur Anwendung von Zwangsmitteln nicht kommen muss. Nach seiner Wahrnehmung wachse die Einsicht bei den Bürgern in die Notwendigkeit der erlassenen Anordnungen. „Und ich spüre eine große Solidarität“, lobt er beispielsweise die Welle der Hilfsbereitschaft gegenüber älteren und alleinstehenden Menschen, die in diesen Tagen besser nicht mehr zum Einkaufen das Haus verlassen sollten. Angebote und Nachfragen würden in der Leitstelle „Älter werden in Ahlen“ im Rathaus gerne koordiniert, em­pfiehlt Berger, mit dem Ehrenamtsbeauftragten Simon Büscher (Telefon 5 94 50, E-Mailbueschers@stadt. ahlen.de) Kontakt aufzunehmen.

Der Rathauschef rät überdies allen Bürgern, sich aus seriösen Quellen wie den Lokalzeitungen zu informieren und auch die städtischen Angebote zu nutzen, wie die Internetseiteahlen.deund die „Ahlen App“, die zurzeit täglich an die 12 000 Zugriffe verzeichne. „So aktuell wie wir ist keine Kommune“, sagt Berger selbstbewusst.

