Mindestens drei Geschäfte in suchte ein Duo am frühen Donnerstagabend in Dolberg auf – offensichtlich um sogenannte Wechselfallendiebstähle zu begehen. Laut Mitteilung der Polizei verließen die Tatverdächtigen aber in allen Fällen die Ladenlokale ohne Beute. Bei dem Duo handelt es sich um einen etwa 45 Jahre alten, gepflegten Mann mit grauen Haaren, einem schwarzen Anzug und einem leicht dunklen Teint sowie um eine etwa 18-jährige Frau. Diese ist etwa 1,70 Meter groß und trug einen braunen Zopf. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 96 50 oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.