Ein Bauzaun umschließt seit dem Wochenende das Gelände, auf dem bis Donnerstagabend das Gebäude Münsterstraße 21 stand. Von dem Fachwerkhaus aus dem 19. Jahrhundert ist nach einem aufsehenerregenden Großbrand (wir berichteten) nur noch ein Trümmerhaufen geblieben.

Die Kriminalpolizei bewertet unterdessen die Chancen, inmitten von Steinen, verkohlten Holzresten und verbogenen Metallteilen noch herauszufinden, was genau zu dem Feuer geführt hat, als außerordentlich schwierig. „Da das Gebäude völlig zerstört wurde und der Brandort aufgrund der noch vorhandenen Hitze nicht betreten werden konnte, gibt es noch keine Erkenntnisse zur Brandursache“, heißt es in einer Mitteilung der Polizei von Samstag. Brandermittler hatten den Ort des Geschehens schon am Freitagmorgen aufgesucht.

Flammen breiteten sich schnell aus

Fest steht nur, dass sich die Flammen in dem unbewohnten Holtrup-Kotten in Windeseile ausgebreitet haben, so dass selbst die Feuerwehr nicht mehr tun konnte, als die umliegenden drei Gebäude vor der weiteren Brandausbreitung zu bewahren. Anhand der vielen Fotos und Filmaufnahmen, die unter anderem durch unsere Zeitung am Brandabend gemacht worden sind, lässt sich zumindest feststellen, dass sich der Brandherd offenbar im Bereich der früheren Deele befunden haben muss. Rechter und linker Gebäudeteil waren beim Eintreffen der ersten Zeugen und Einsatzkräfte noch von Rauch und Flammen unberührt. Über der Tenne stürzte das Dach zuerst ein.

Nach Ende des Löscheinsatzes musste das Unternehmen Becklönne zum Schutz der vielbefahrenen Landstraße fast alle verbliebenen Wand- und Giebelteile einreißen. Der Sachschaden liegt nach einer ersten Schätzung bei über 80 000 Euro.