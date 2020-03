Von wegen untätig zu Hause sitzen und auf bessere Zeiten warten. Das mag für andere reizvoll sein, nicht aber für Dagmar Schnuck und Silvia Athens, auch wenn ihr Arbeitsplatz in der Stoff-Zentrale an der Ostenmauer und die Nähschule im Nebenraum derzeit wegen Corona geschlossen sind. Am Freitagnachmittag arbeiten die beiden Schneiderinnen „Hand in Hand“.