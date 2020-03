An der Beckumer Straße – gegenüber dem Hauptgebäude von Kaldewei – entsteht das neue Innovationszentrum des Unternehmens. In die modernisierten Räume des Bestandsgebäudes, in dem zuvor Autoteile Brand beheimatet war, werden die Abteilungen „Technische Produktentwicklung“ und „Produktmanagement“ einziehen.

„Jetzt sind sie noch räumlich getrennt, obwohl sie seit einigen Jahren den Bereich IPO – Innovation und Portfolio – bilden“, sagt Marcus Möllers , Unternehmenssprecher von Kaldewei. Die nun auch räumlichen Zusammenführung des gesamten Bereichs werde vor allem den kreativen Austausch weiter stärken. Es sei auch das Ziel, in einem gemeinsam genutzten Gebäude die Zusammenarbeit der Mitarbeiter zu fördern.

Neben dem sanierten Bestandsgebäude mit Büros, Teamraum und Werkstatt entsteht ein weiterer Bereich aus einer architektonisch spannenden Anordnung von Containern. „Dazu gehört auch das von der Straße aus sichtbare Gerüst“, schmunzelt Marcus Möllers am Telefon.

Die Container seien aus Stahl gefertigt und mehr als nur Räume. Sie enthielten eine Philosophie: „Wir sehen darin die besonderen Eigenschaften – wie in unseren Badlösungen“, so Marcus Möllers. Das seien die hohe Stabilität, große Haltbarkeit und – gerade heute besonders wichtig und in die Zukunft weisend – die Recyclefähigkeit. Zu den Containern gehöre auch das Stahlgestell, das bereits montiert ist. „Doch über die genaue Gestaltung wird noch nichts verraten. Es bleibt eine Überraschung“, fasst Möllers zusammen.