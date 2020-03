Kick Bo wird jetzt zu „Klick Bo“

Bereits seit einigen Jahren findet dreimal in der Woche der Kick-Bo-Kurs der VHS in den Trainingsräumen des Freiraum statt. Kick Bo ist eine Verbindung von Elementen aus dem Kampfsport („Schläge und Kicks“) und einfachen, aber schweißtreibenden Bewegungen aus dem Aerobic zu motivierender Musik. Diese Sportart ist optimal für alle, die sich mit Spaß mal so richtig austobenwollen und dabei ihre Kondition verbessern, Fett abbauen und die Muskulatur kräftigen möchten. Das Kick-Bo-Training ist das erste VHS-Angebot, das nun online übertragen wird.

„ Ihr fehlt mir hier, aber wir geben unser Bestes. Ihr fehlt mir hier, aber wir geben unser Bestes. “ Mahmut Comcuoglu

Trainer Mahmut Comcuoglu (Mao) und Co-Trainerin Özlem Comcuoglu Dumlu treiben die Teilnehmer des Kurses zu enormen Leistungen an, wenn sie dreimal wöchentlich trainieren. Dies ist zwar seit dem 16. März nicht mehr möglich, doch den Kurs gibt es weiterhin – seit Montag kommt er in die eigenen vier Wände. Pünktlich um 20 Uhr startete die Liveübertragung des Trainings über eine geschlossene Facebook-Gruppe nur für Kursteilnehmer – und diese trainierten zu Hause fleißig mit. „Ihr fehlt mir hier, aber wir geben unser Bestes“, ruft Mao in sein Handy, dass im Trainingsraum aufgebaut ist. Die Kursteilnehmer antworten mit Smileys, vielen Herzen und posten zurück: „Wir sind doch hier (-:“ 45 Minuten sind die Trainer mit voller Motivation im Einsatz.

Nachdem der erste Testlauf so gut gelungen ist, findet das Kick-Bo-Training nun bis auf weiteres zweimal in der Woche (montags und donnerstags) jeweils um 20 Uhr live per Onlineübertragung statt. Wer die Gelegenheit für ein Probetraining im eigenen Wohnzimmer nutzen möchte, kann sich bei der VHS melden und direkt eine kostenlose Kick-Bo-Probewoche in der geschlossenen Facebook-Gruppe buchen: Telefon 5 94 36 odervhs@stadt.ahlen.de.