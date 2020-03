Der Bergmann kehrt bald zurück

Seit Ende Januar wird vor dem Bahnhof einiges bewegt. Der Sidney-Hinds-Park erhält ein neues Gesicht, ohne seine typischen Grundzüge und Gestaltungsmerkmale zu verlieren, die in den 1950er und 1960er Jahren so manches Ahlener Postkartenmotiv zierten.

„Bis Ostern werden die Arbeiten wohl abgeschlossen sein“, sagt Jörg Pieconkowski, Gruppenleiter Grünflächen bei den Ahlener Umweltbetrieben, und verweist im Redaktionsgespräch ne­ben der Gestaltung von Wegen mit wassergebundener Deckschicht und den dazugehörigen Beeten auf die neuen Laternen. Im Park werden in Zukunft auch die verschiedenen Kunstwerke durch Bodenbeleuchtung neu in Szene gesetzt.

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeiten, die vornehmlich auf dem „Masterplan Ahlener Innenstadt im Trialog“ (Mai) basieren, ist die Sichtbarmachung der mittelalterlichen Stadtbefestigung. Der Bereich zwischen Bahnhof und Ostwall ist schließlich der einzige im Stadtgebiet, an dem der Wechsel zwischen Stadtgräben und Wallanlage noch ansatzweise nachvollziehbar ist. „Es handelt sich um ein Bodendenkmal“, so Pieconkowski. „In 1,50 bis zwei Metern Tiefe sind wir tatsächlich auf diese Struktur gestoßen.“ Eine entsprechende Grabung erfolgte im Vorjahr. Daneben aufgefundene Steine der historischen Stadtbefestigung wurden in die Neugestaltung integriert und sollen später noch durch eine Informationstafel ergänzt werden. Gleichzeitig wird auch die Gedenkstätte am ehemaligen jüdischen Friedhof besser sichtbar gemacht. Die Bepflanzung des Hügels mit Efeu folgt. „Das Ganze war zuvor von vielen kleinen Mauern und einer großen Treppenanlage durchzogen“, erinnert Pieconkowski. Jetzt wird es eine barrierefreie Verbindung zwischen Ostwall und Bahnhofsvorplatz geben. Das zentrale Beet gegenüber dem Bahnhof bleibt. „Allerdings ohne Buchsbaum-Umrandung“, sagt der Grünflächenplaner.

Die Umgestaltung des Sidney-Hinds-Platzes läuft. Foto: Christian Wolff

Zurück zu den Kunstwerken: Die Skulptur „Pütt-Pott-Ploug“, die bei Baumfällarbeiten beschädigt worden ist, hat der Steinmetzbetrieb Magera restauriert. Sie kehrt voraussichtlich schon diesen Freitag zurück auf einen eigens dafür neu erstellten Sockel. Ebenfalls vor der Rückkehr steht die Paulmichl-Skulptur „Der Bergmann“.

In der kommenden Woche bringen Mitarbeiter der Ahlener Umweltbetriebe bereits die Frühlingsbepflanzung in den Boden. Neben Stauden und Sommerblumen dürfen sich Ahlener und Gäste auf japanische Kirschbäume freuen, berichtet der oberste Gärtner.

Die Gesamtkosten der Umgestaltungsmaßnahme belaufen sich auf rund 300 000 Euro.