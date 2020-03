Sie kommen immer wieder. Auf vielen Feldern und Wiesen sind rund um Ahlen jedes Jahr Störche zu beobachten. Doch einen ruhigen Platz in luftiger Höhe, dazu noch in der Nähe eines Gewässers, finden die langhalsigen Vögel nur selten.

Früher gab es Storchennester häufig auf ausgedienten Schornsteinen zu sehen. Die Legende, dass die Tiere den Menschen die Kinder bringen, kennen große Teile der Bevölkerung noch allzu gut. So präsent wie in früheren Zeiten ist der Storch heute allerdings nicht mehr, auch wenn er hierzulande regelmäßig gesichtet wird. Da hatte Willi Wienker , Heimat- und Naturfreund aus Ahlens kleinstem Ortsteil, eine Idee. Schließlich wohnt er mitten im Grünen in der Nähe eines Teichs.

Alten VEW-Mast umgestaltet

Der selbstständige Statiker ließ einen ausgedienten VEW-Masten durch einen Schreiner an der Spitze so bearbeiten, dass ein altes Wagenrad aus Metall daran befestigt werden konnte. Dieses – ein historisches Exemplar aus Ostpreußen – bekam er von Gerd Barschket, dem langjährigen „Chauffeur“ des Vorhelmer Maibaums, der daheim so manche nützliche „Schätzchen“ aufbewahrt, die nach und nach – wie im Falle des Storchenheims – eine neue Verwendung finden.

Storchennest in der Bauerschaft Nienholt Foto: Christian Wolff

Mit Hilfe weiterer Handwerker aus Hoetmar und Ahlen bog das Projekt schließlich auf die Zielgerade ab. Den entscheidenden Akt übernahm dann Ulrich Krain. Der Dachdecker rückte am Mittwochnachmittag mit seinem Maschinisten Marcel Weißbach an, um das neue Storchennest an seinem künftigen Standort an Fährenkempers Biotop nahe dem Alten Münsterweg aufzustellen. „Als ich von dem Projekt hörte, habe ich sofort zugesagt, den Mast kostenlos aufzurichten“, so Krain im Gespräch mit unserer Zeitung. Naturschutz sei auch ihm ein Anliegen, gerade in Krisenzeiten. Nicht zuletzt biete ihm die Aktion eine willkommene Abwechslung von den üblichen Sturmschaden-Aufträgen oder dem allgegenwärtigen Corona-Thema.

Nun hoffen alle Beteiligten, dass das neue Storchenheim schon bald bezogen wird. „Wir werden es täglich beobachten“, verspricht Willi Wienker.